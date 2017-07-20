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Выставка скульптора, создавшего памятник Францу Кафке в Праге

Выставка скульптора, создавшего памятник Францу Кафке в Праге

artyommm 974 0
В Праге можно посетить большую выставку чешского художника и скульптора Ярослава Роны, который создает мистические образы и фантастические пейзажи и работает с темой апокалипсиса.
Фото: Galerie hlavního města Prahy
Выставка скульптора, создавшего памятник Францу Кафке в Праге
Место:
Dom U Kamenného zvonu
Время:
19.07.2017 - 29.10.2017
Адрес:
Staroměstské nám. 605/13, 110 00 Staré Město

Огромный черт из бронзы сидит на краю Староместской площади, обхватив руками колени. Статуя высотой около полуметра теряется между столиками, за которыми отдыхают многочисленные туристы. «Она ждет своего часа», – говорит о скульптуре ее автор Ярослав Рона. Именно ему галерея в Доме у Каменного колокола посвятила (Dom U Kamenného zvonu) большую выставку.

Ярослав Рона – популярный художник и скульптор, автор памятника Кафке в Праге и большой скульптуры Йохты Люксембургского в Брно. 20 лет назад на этом же месте проходила его первая крупная выставка. Тогда ему было 40 лет, и он был членом еще существовавшей арт-группы Tvrdohlaví («Твердоголовые»).

Сравнение каталогов прошлой и настоящей выставок показывает, что Рона не изменил своему стилю и выбранным темам. Его по-прежнему интересуют фантастические пейзажи, мифические персонажи и разные формы апокалипсиса. 

Выставка чешского скульптора и художника Ярослава Роны будет проходить до 29 октября.

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Темы
выставка скульптура Прага художник
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