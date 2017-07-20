Выставка скульптора, создавшего памятник Францу Кафке в Праге

Огромный черт из бронзы сидит на краю Староместской площади, обхватив руками колени. Статуя высотой около полуметра теряется между столиками, за которыми отдыхают многочисленные туристы. «Она ждет своего часа», – говорит о скульптуре ее автор Ярослав Рона. Именно ему галерея в Доме у Каменного колокола посвятила (Dom U Kamenného zvonu) большую выставку.
Ярослав Рона – популярный художник и скульптор, автор памятника Кафке в Праге и большой скульптуры Йохты Люксембургского в Брно. 20 лет назад на этом же месте проходила его первая крупная выставка. Тогда ему было 40 лет, и он был членом еще существовавшей арт-группы Tvrdohlaví («Твердоголовые»).
Сравнение каталогов прошлой и настоящей выставок показывает, что Рона не изменил своему стилю и выбранным темам. Его по-прежнему интересуют фантастические пейзажи, мифические персонажи и разные формы апокалипсиса.
Выставка чешского скульптора и художника Ярослава Роны будет проходить до 29 октября.