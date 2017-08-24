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Вход свободный: Выставка «Пути римских императоров» в Праге

Вход свободный: Выставка «Пути римских императоров» в Праге

Тамара Гуржий 224 0
До 26 августа в пражской Галерее №1 будет проходить выставка бюстов римских императоров, родившихся на территории Сербии. Ознакомиться с интересными историческими фактами можно бесплатно!
Вход свободный: Выставка «Пути римских императоров» в Праге
Место:
Галерея №1
Время:
01.08.2017 - 26.08.2017
Адрес:
Stepanska 47, Praha 1.
Стоимость:
бесплатно
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На этой неделе, 26 августа, заканчивается выставка под названием Cesty římských imperátorů («Маршруты римских императоров»), которая проходит в Галерее №1 по адресу Stepanska 47, Praha 1. 

Любители древнеримской истории могут увидеть на этой выставке бюсты восемнадцати римских императоров, рожденных на территории Сербии. Там же можно ознакомиться с устройством классического военного лагеря тех времен, размером 3,5 x 7,7 м.

Оказывается, Сербия стоит на втором месте после Италии по количеству рожденных в ней римских императоров. Один из известнейших императоров Восточной Римской империи –  Константин Великий – тоже родился на территории нынешней Сербии.  

Территория Сербии в те далекие времена относилась к окраине Римской империи. Часто римские императоры выбирали для своих резиденций не Рим, а города окраинных провинций. Считалось, что это позволяло проще обеспечивать безопасность государству.

Сербия оказалась родиной многих правителей, поэтому посольство этой страны решило организовать выставку бюстов римских императоров, рожденных на территории нынешнего государства Сербия.

Впервые эта выставка была проведена в Вашингтоне. После столичного показа она побывала во многих крупных городах США. Затем она отправилась в турне по городам Уругвая, Чили, Бразилии, Аргентины, Перу, Великобритании, Италии.

Сейчас выставка проходит в Праге под покровительством посла Сербской Республики Веры Маврич и мэра Праги 1 Олдржиха Ломецкого. Вход на выставку свободный.

Вход свободный.

 

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Темы
выставка культура история Прага
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