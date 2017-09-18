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Выставка «На Восток»: Сибирь, Кавказ, Камчатка и Украина глазами чешских фотографов

Выставка «На Восток»: Сибирь, Кавказ, Камчатка и Украина глазами чешских фотографов

Vladislava M 196 0
С 13 сентября по 15 октября в атмосферной галерее «Заградник» в самом центре Праги проходит выставка известных чешских фотографов-документалистов «На Восток». Вы увидите необычные кадры, сделанные во время экспедиций по странам бывшего СССР.
Фото: Ян Добровски
Выставка «На Восток»: Сибирь, Кавказ, Камчатка и Украина глазами чешских фотографов
Место:
галерея Zahradník
Время:
18.09.2017 - 15.10.2017
Адрес:
V Jámě 8, Praha 1

Галерея «Заградник» в центре Праги проводит на выставку работ трех известных чешских фотографов-документалистов (Ян Добровски, Филип Сингер и Мартин Вагнер) под названием «На Восток». Выставка продлится до 15-го октября 2017 года.

Творчество этих фотографов объединено их интересом к жанрам репортажной и документальной съемки в странах бывшего СССР. Сюжеты представленных фотографий их авторы черпали в путешествиях на восток – отсюда и название выставки.

В своих фотографиях все три автора преследовали одну цель – познать труднодоступные части мира и раскрыть их необычные черты. В своих индивидуальных путешествиях они избегали туристических мест, чтобы постичь истинный колорит посещенных стран. Они обходили стороной популярные достопримечательности, но встречались с теми людьми, которые в эпоху глобализации до сих пор живут по своим уникальным обычаям.

Мартин Вагнер

Мартин Вагнер – куратор выставки. В 1999-2000 годах  он осуществил несколько фотографических поездок в Калининград, на Кавказ и Камчатку вместе с Филипом Сингером. Оба автора уже провели несколько общих выставок, одна из них прошла на острове Сахалин. В дальнейшем они отправлялись по-отдельности в экспедиции по Сибири. Оба фотографа представили на выставке свои лучшие кадры из разных стран. Ян Добровски дополнит выставку колоритным собранием фотографий из украинской деревни, в которой он побывал в этом году.

   

Мартин Вагнер

После Пражской школы фотографии и среднего фотографического училища Мартин прошел обучение в Институте творческой фотографии в Опаве (2013 г.). Фотограф предпочитает классическую документальную черно-белую съемку. В России и на территории стран бывшего СССР он фотографирует с 1998 года. Мартин Вагнер был гостем сибирских староверов, рыбаков и пастухов на чукотке, жил в православном монастыре. Он фотографировал Транссибирскую магистраль, места бывших лагерей ГУЛАГа, нефтяные шахты на Сахалине, добычу золота в Партизанске и др. Макет его книги «Россия» уже ждет издателя.

Мартин Вагнер – неоднократный победитель конкурса Czech Press Photo.  Он много раз организовывал собственные выставки в Чехии, Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, на Сахалине и др.

 

Ян Добровски

Рос в диссидентской семье, увлекался литературой, участвовал в самиздате. В 1989 году работал в издании Lidové Noviny, а затем – в новостных ресурсах Чехословацкого и Чешского телевидения. Фотографией занимается с конца 70-х лет. В то время Добровски пытался выразить настроение социализма замороженных городов, заброшенной Праги и вымирающего духа деревни.

В 90-е годы фотографию из его жизни вытеснила журналистика и предпринимательство, однако полностью Ян никогда не откладывал фотоаппарат. Несколько лет назад он снова вернулся к фотографии и сосредоточился на черно-белых документальных кадрах.

 

 

Филип Сингер

Филип Сингер занимается свободной документальной съемкой с 1999 года: именно в то время он заинтересовался бывшими советскими республиками и Сибирью. Фотограф до сих пор специализируется на странах бывшего СССР.

В первую очередь его интересует жизнь простых людей. С 2000 года Филип осуществил несколько путешествий по России, Центральной Азии и Китаю.

В периодике, включая престижные зарубежные издания, его работы появляются с 2002 года. Фотограф получил множество премий, включая 17 наград с конкурса Czech Press Photo. В 2014 году он завоевал главный приз как автор лучшей фотографии года.

 

 

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Темы
фото выставка Россия культура Art Zahradnik Прага
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