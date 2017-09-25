Международная выставка по иммиграции и элитной недвижимости в Каннах

Cannes International Emigration & Luxury Property Expo — это ведущая мировая выставка, посвященная иммиграции, элитной недвижимости, а также частному финансовому консалтингу, которая состоится 26 – 27 октября 2017 года в Каннах во Дворце Фестивалей и Конгрессов.

В выставке Cannes International Emigration & Luxury Property Expo примут участие ведущие компании из 30 стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Португалия, Франция, Германия, Италия, Испания, Швейцария, Кипр, Мальта и другие государства ЕС.

Участниками выступят иммиграционные компании, девелоперы (застройщики элитной недвижимости), юридические и финансовые компании, приватные банки. Выставку посетят как профессионалы, так и частные лица: потенциальные иммигранты, покупатели зарубежной недвижимости, международные предприниматели.

Гости приедут из России, Украины, Казахстана и других стран СНГ, Китая, Индии, государств ЕС и стран Ближнего Востока.

Что можно узнать на выставке: Главные темы

Иммиграция:



- второе гражданство в развитых странах;

- получение статуса резидента или вида на жительство в развитых странах;

- смена гражданства.

Приобретение элитной недвижимости с целью:

- частного использования (проживания и отдыха);

- надежного сохранения своих активов (ликвидная недвижимость, сдача в аренду);

- получения статуса резидента в развитых странах (ВНЖ, ПМЖ) через программы приобретения недвижимости. Частный финансовый консалтинг:

- декларирование доходов и активов в государствах ЕС, США, Канаде, Великобритании и других развитых странах;

- регистрация компаний и открытие счетов в развитых странах;

- приват-банкинг;

- оптимизация налогообложения.

Почему стоит посетить выставку

- Вы сможете лично проконсультироваться с профессионалами по иммиграционным услугам и недвижимости со всего мира (30 компаний);

- Познакомитесь с крупными игроками международного рынка и потенциальными партнерами;

- Получите всю необходимую информацию об иммиграции, элитной недвижимости и частном финансовом консалтинге;

- Получите возможность заранее распланировать встречи на выставке в онлайн-системе.

В первый день выставки – роскошная вечеринка

Гостям выставки предлагают поучаствовать в роскошной гала-вечеринке «Французская осень», которая состоится в первый день выставки. В программе – дегустация шампанского и блюд французской кухни, сигарная сиеста и фешн-показ от французских дизайнеров премиум-брендов. Атмосферу вечера создаст живая лаунж-музыка от известных ди-джеев.

Мероприятие проходит на английском языке