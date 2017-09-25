Международная выставка по иммиграции и элитной недвижимости в Каннах

В выставке Cannes International Emigration & Luxury Property Expo примут участие ведущие компании из 30 стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Португалия, Франция, Германия, Италия, Испания, Швейцария, Кипр, Мальта и другие государства ЕС.
Участниками выступят иммиграционные компании, девелоперы (застройщики элитной недвижимости), юридические и финансовые компании, приватные банки. Выставку посетят как профессионалы, так и частные лица: потенциальные иммигранты, покупатели зарубежной недвижимости, международные предприниматели.
Гости приедут из России, Украины, Казахстана и других стран СНГ, Китая, Индии, государств ЕС и стран Ближнего Востока.
Что можно узнать на выставке: Главные темы
Иммиграция:
- второе гражданство в развитых странах;
- получение статуса резидента или вида на жительство в развитых странах;
- смена гражданства.
Приобретение элитной недвижимости с целью:
- частного использования (проживания и отдыха);
- надежного сохранения своих активов (ликвидная недвижимость, сдача в аренду);
- получения статуса резидента в развитых странах (ВНЖ, ПМЖ) через программы приобретения недвижимости.
Частный финансовый консалтинг:
- декларирование доходов и активов в государствах ЕС, США, Канаде, Великобритании и других развитых странах;
- регистрация компаний и открытие счетов в развитых странах;
- приват-банкинг;
- оптимизация налогообложения.
Почему стоит посетить выставку
- Вы сможете лично проконсультироваться с профессионалами по иммиграционным услугам и недвижимости со всего мира (30 компаний);
- Познакомитесь с крупными игроками международного рынка и потенциальными партнерами;
- Получите всю необходимую информацию об иммиграции, элитной недвижимости и частном финансовом консалтинге;
- Получите возможность заранее распланировать встречи на выставке в онлайн-системе.
В первый день выставки – роскошная вечеринка
Гостям выставки предлагают поучаствовать в роскошной гала-вечеринке «Французская осень», которая состоится в первый день выставки. В программе – дегустация шампанского и блюд французской кухни, сигарная сиеста и фешн-показ от французских дизайнеров премиум-брендов. Атмосферу вечера создаст живая лаунж-музыка от известных ди-джеев.
Мероприятие проходит на английском языке
Зарегистрироваться на участие
Купить билет на выставку и вечеринку «Французская осень» можно на официальном сайте.
Более подробную информацию о выставке можно получить у организаторов по e-mail: info@ielpe.com
или телефону: +44 20 335 581 11.