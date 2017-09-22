Крупнейшая выставка игр Game On в Праге

Выставка – интерактивная. Посетители могут играть в игры и изучать историю развития игровой индустрии.

В зале №40 Пражска-тржнице в Голешовице началась выставка Game On, посвященная истории видеоигр. Всем посетителям предоставят возможность сыграть на 150 игровых устройствах, выпускаемых с 1960 года по настоящее время. Выставка, которая занимает 2 000 квадратных метров, будет длиться как минимум 100 дней. В случае большого интереса к ней со стороны общественности, срок ее работы могут продлить.

Организаторы выставки считают, что игра – это феномен, который человечество должно осознать и включить в свою историю. Проект в Праге удалось реализовать благодаря лондонскому институту искусства Barbican. Первая подобная выставка прошла в 2002 году, и с тех пор ее могли видеть жители 30 крупных городов мира.

Выставка в Праге не только развлекает, но и носит образовательный характер. Так, организаторы при сотрудничестве с мэрий столицы подготовили специальную программу для школ. Учеников и студентов предупреждают, что игры – это развлечение, за которым может скрываться опасность. Программа позволяет показать детям, как работают игры и как их можно использовать для развития своего творческого потенциала.

Экспозиция разделена на несколько групп по тематике, одна из секций, например, целиком посвящена виртуальной реальности. На выставке также можно увидеть коллекцию чешских культовых игр со времен социализма.