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Фестиваль культуры Сибири в Праге

Фестиваль культуры Сибири в Праге

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В Праге проходит ежегодный фестиваль Сибири, который знакомит зрителей с творчеством сибирских художников и фотографов.
Фестиваль культуры Сибири в Праге
Место:
галерея Zahradník
Время:
10.11.2017 - 13.12.2017
Адрес:
Praha 1, V Jámě 8

В среду, 8 ноября, в пражской галерее Zahradník открылся третий фестиваль культуры Сибири в Праге – Sibiř, Sibiř. Фестиваль состоит из двух частей, посвященных востоку и западу Сибири. Первая часть будет рассказывать о востоке Сибири – Якутии (Саха). 

1 Часть – Восток Сибири

9 ноября – 22 ноября 
Zahradník (Praha 1, V Jámě 8)
Выставка «Кочующие свитки» и фотографий «В объятиях холода» из Якутии (Саха).
Cнимки фотографов: Сардаана Барабанова, Диана Худаева, Максим Авдеев, Семен Аманатов, Алексей Васильев, Мария Васильева и Айар Куо.

15 ноября, среда, 19:00                   
Zahradník (Praha 1, V Jámě 8)
Показ документального фильма Мартина Рышавы «Слепой Гулливер» (2016). Путевое эссе, 108 мин, русский и чешский языки

18 ноября, суббота, 19:00                   
Zahradník (Praha 1, V Jámě 8)
Показ якутского художественного фильма «Мой убийца» (2016). Детектив, триллер, 105 мин

22 ноября, среда, 19:00                  
 Zahradník (Praha 1, V Jámě 8)
Показ документального фильма «Хранители тундры» (2013). 64 мин
Режиссеры: Сардаана Барабанова, Диана Худаева

2 Часть – Запад Сибири

23 ноября – 14 декабря
23 ноября открытие выставки художника Дениса Русакова (Тара)

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Темы
Прага художник искусство
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