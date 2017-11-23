В Праге проходит ежегодный фестиваль Сибири, который знакомит зрителей с творчеством сибирских художников и фотографов.

В среду, 8 ноября, в пражской галерее Zahradník открылся третий фестиваль культуры Сибири в Праге – Sibiř, Sibiř. Фестиваль состоит из двух частей, посвященных востоку и западу Сибири. Первая часть будет рассказывать о востоке Сибири – Якутии (Саха).

1 Часть – Восток Сибири

9 ноября – 22 ноября

Zahradník (Praha 1, V Jámě 8)

Выставка «Кочующие свитки» и фотографий «В объятиях холода» из Якутии (Саха).

Cнимки фотографов: Сардаана Барабанова, Диана Худаева, Максим Авдеев, Семен Аманатов, Алексей Васильев, Мария Васильева и Айар Куо.

15 ноября, среда, 19:00

Zahradník (Praha 1, V Jámě 8)

Показ документального фильма Мартина Рышавы «Слепой Гулливер» (2016). Путевое эссе, 108 мин, русский и чешский языки

18 ноября, суббота, 19:00

Zahradník (Praha 1, V Jámě 8)

Показ якутского художественного фильма «Мой убийца» (2016). Детектив, триллер, 105 мин

22 ноября, среда, 19:00

Zahradník (Praha 1, V Jámě 8)

Показ документального фильма «Хранители тундры» (2013). 64 мин

Режиссеры: Сардаана Барабанова, Диана Худаева

2 Часть – Запад Сибири



23 ноября – 14 декабря

23 ноября открытие выставки художника Дениса Русакова (Тара)