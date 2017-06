Британская рок-группа Kasabian выступит на фестивале в Праге

Новый пражский фестиваль Metronome Prague Festival привезет в Прагу мировых звезд – певца Стинга и группу Kasabian.

Второй фестиваль Metronome Prague Festival пройдет на пражском Выставиште с 23 по 24 июня 2017 года. Главным хэдлайнером фестиваля станет один из самых популярных мировых музыкантов – композитор, певец, актер, писатель и активист Стинг. Британский музыкант приедет в Прагу с последним альбомом 57th & 9th, который прекрасно приняли критики и публика.

Пластинка 57th & 9th стала 12-м сольным альбомом Стинга, написанным с элементами рока и поп-музыки. 11 ноября прошлого года ее выпустила компания A&M / Interscope Records. Собрание из десяти песен представляет собой широкое разнообразие музыкальных стилей Стинга от первого сингла I Can not Stop Thinking About You до дикого Road Warrior и песни-гимна 50 000.

Организаторы фестиваля подтвердили, что еще одним хэдлайнером станет британская группа Kasabian, которая также привезет в Прагу новую пластинку.

Kasabian называют одной из самых успешных британских рок-групп современности. На счету у музыкантов многократные победы в NME Awards (в номинациях «Лучшая британская группа», «Лучший альбом» и др.). На концертах группы собирается по 50 000 поклонников.

Kasabian – современный музыкальный феномен, который опроверг утверждение о конце эры британской гитарной музыки серией невероятно успешных альбомов, заполненных стадионов и бесчисленным количеством выступлений на фестивалях.

Билеты на фестиваль уже в продаже. До 31.01.2017 билет на 2 дня можно купить за 1690 крон (2900 крон на сидячие места). Дети до 10 лет могут пройти на фестиваль бесплатно, подросткам с 11 до 17 лет билеты продают по 990 крон. С 1 февраля цены на билеты вырастут. Клиентам банка Česká Spořitelna, который стал генеральным партнером фестиваля, делают скидку 15%.

Prague Metronome Festival – молодой международный фестиваль, который с прошлого года проходит в центре Праги и приглашает самых интересных международных звезд вместе с лучшими чешскими музыкантами. В прошлом году на фестивале выступили The Kooks, Iggy Pop и Foals. Патронаж над фестивалем взяли на себя мэр Праги Адриана Крначова и староста городской части Праги 7 Ян Чижински.