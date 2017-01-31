Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
09d 17 °C
Британская рок-группа Kasabian выступит на фестивале в Праге

Британская рок-группа Kasabian выступит на фестивале в Праге

Vladislava M 786 0
Новый пражский фестиваль Metronome Prague Festival привезет в Прагу мировых звезд – певца Стинга и группу Kasabian.
Британская рок-группа Kasabian выступит на фестивале в Праге
Место:
Výstaviště Praha
Время:
23.06.2017 - 24.06.2017
Адрес:
Výstaviště 67, 170 90 Praha 7
Стоимость:
от 1690 крон
Купить билеты

Второй фестиваль Metronome Prague Festival пройдет на пражском Выставиште с 23 по 24 июня 2017 года. Главным хэдлайнером фестиваля станет один из самых популярных мировых музыкантов – композитор, певец, актер, писатель и активист Стинг. Британский музыкант приедет в Прагу с последним альбомом 57th & 9th, который прекрасно приняли критики и публика.

Пластинка 57th & 9th стала 12-м сольным альбомом Стинга, написанным с элементами рока и поп-музыки. 11 ноября прошлого года ее выпустила компания A&M / Interscope Records. Собрание из десяти песен представляет собой широкое разнообразие музыкальных стилей Стинга от первого сингла I Can not Stop Thinking About You до дикого Road Warrior и песни-гимна 50 000.

Организаторы фестиваля подтвердили, что еще одним хэдлайнером станет британская группа Kasabian, которая также привезет в Прагу новую пластинку.

Kasabian называют одной из самых успешных британских рок-групп современности. На счету у музыкантов многократные победы в NME Awards (в номинациях «Лучшая британская группа», «Лучший альбом» и др.). На концертах группы собирается по 50 000 поклонников.

Kasabian – современный музыкальный феномен, который опроверг утверждение о конце эры британской гитарной музыки серией невероятно успешных альбомов, заполненных стадионов и бесчисленным количеством выступлений на фестивалях.

Билеты на фестиваль уже в продаже. До 31.01.2017 билет на 2 дня можно купить за 1690 крон (2900 крон на сидячие места). Дети до 10 лет могут пройти на фестиваль бесплатно, подросткам с 11 до 17 лет билеты продают по 990 крон. С 1 февраля цены на билеты вырастут. Клиентам банка Česká Spořitelna, который стал генеральным партнером фестиваля, делают скидку 15%.

Prague Metronome Festival – молодой международный фестиваль, который с прошлого года проходит в центре Праги и приглашает самых интересных международных звезд вместе с лучшими чешскими музыкантами. В прошлом году на фестивале выступили The Kooks, Iggy Pop и Foals. Патронаж над фестивалем взяли на себя мэр Праги Адриана Крначова и староста городской части Праги 7 Ян Чижински.

Рассказать всем:
Темы
фестиваль Прага
Читайте
по теме 
Красочный фестиваль Holi Open Air Praha
02.06.2017 14:22 Фестивали
Красочный фестиваль Holi Open Air Praha
192 0
Гастрономический фестиваль «Вино со всего мира» в Праге
24.05.2017 15:58 Фестивали
Гастрономический фестиваль «Вино со всего мира» в Праге
231 0
Фестиваль блюд из рыбы и морепродуктов Fishkus в Праге
19.05.2017 16:44 Фестивали
Фестиваль блюд из рыбы и морепродуктов Fishkus в Праге
428 0
Фестиваль театра и музыки «Вышеграни» в Праге
19.05.2017 15:28 Фестивали
Фестиваль театра и музыки «Вышеграни» в Праге
216 0
Ближайшие события:
04
июня
Легендарный американский джазовый гитарист Пат Метени в Праге
Музыка
Легендарный американский джазовый гитарист Пат Метени в Праге
436 0
09
июня
«Ночь костелов» в Праге: бесплатные экскурсии, концерты, акции
Другие события
«Ночь костелов» в Праге: бесплатные экскурсии, концерты, акции
381 0
с 08.06.2017
по 10.06.2017
Фестиваль уличного искусства «Прага живет музыкой»
Фестивали
Фестиваль уличного искусства «Прага живет музыкой»
830 0
10
июня
Фестиваль блюд из рыбы и морепродуктов Fishkus в Праге
Фестивали
Фестиваль блюд из рыбы и морепродуктов Fishkus в Праге
428 0
10
июня
В Праге выступит легенда 60-х – группа The Beach Boys
Музыка
В Праге выступит легенда 60-х – группа The Beach Boys
831 0
с 10.06.2017
по 11.06.2017
Ночь музеев в Праге 2017
Другие события
Ночь музеев в Праге 2017
343 0
11
июня
После 10 лет перерыва в Чехию снова приедут Linkin Park
Музыка
После 10 лет перерыва в Чехию снова приедут Linkin Park
1679 0
12
июня
System of a Down приедут с концертом в Прагу
Музыка
System of a Down приедут с концертом в Прагу
1503 0
17
июня
Красочный фестиваль Holi Open Air Praha
Фестивали
Красочный фестиваль Holi Open Air Praha
192 0
с 02.06.2017
по 18.06.2017
Фестиваль театра и музыки «Вышеграни» в Праге
Фестивали
Фестиваль театра и музыки «Вышеграни» в Праге
216 0


Мобильная версия