Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 24 °C
Международный фестиваль цирка на Летне в Праге

Международный фестиваль цирка на Летне в Праге

Vladislava M 1114 0
С 17 августа по 3 сентября 2017 года в Праге выступят лучшие цирковые труппы из разных стран. Билеты на представления уже в продаже.
Международный фестиваль цирка на Летне в Праге
Место:
Letenské sady
Время:
17.08.2017 - 03.09.2017
Адрес:
Letenské sady, Praha
Стоимость:
от 350 крон
Купить билеты

С 17 августа по 3 сентября 2017 года на Летне в Праге пройдет 14-й фестиваль цирка Letní Letna. На фестиваль приедут лучшие зарубежные коллективы из Европы и с других континентов. Также в Праге выступят выдающиеся чешские коллективы.

Зрителям будет, на что посмотреть. Среди зарубежных звезд заявлена канадская труппы Cirque Alfonse, бельгийский коллектив Colectiff Malunés, известный французский цирк Atelier Lefeuvre& André и одна из самых выдающихся каталонских групп Escarlata Circus.

Билеты на фестиваль уже в продаже. Купить их можно онлайн по цене от 350 крон на сайте фестиваля.

Letní Letná – фестиваль нового цирка, театра и музыки, который привозит в Прагу лучшие коллективы со всего мира. За 14 лет существования фестиваля в Праге выступали престижные труппы из Европы, Австралии, Канады, Мексики и Уругвая. Это единственное мероприятие такого вида и масштаба в Чехии и соседних странах.

Впервые фестиваль состоялся в 2004 году и за 13 лет стал неотъемлемой частью не только чешской, но и европейской культурной карты. Популярность фестиваля постоянно повышается: за первый год 60 представлений и концертов посетило 6300 зрителей, а в 2016 году 140 представлений посмотрело уже более 40 000 человек.

 

Рассказать всем:
Темы
Цирк Прага фестиваль
Читайте
по теме 
Международный фестиваль нового цирка и театра Letní Letná в Праге
04.07.2016 17:20 Фестивали
Международный фестиваль нового цирка и театра Letní Letná в Праге
1604 0
Фестиваль уличных театров в Праге ZA DVEŘMI
28.06.2016 15:12 Фестивали
Фестиваль уличных театров в Праге ZA DVEŘMI
1678 0
Волшебный Цирк
01.07.2015 15:43 Театр
Волшебный Цирк
2343 0
Фестиваль современного цирка Cirkopolis Fest 2015 в Праге
10.02.2015 17:15 Фестивали
Фестиваль современного цирка Cirkopolis Fest 2015 в Праге
1960 0
Ближайшие события:
с 04.07.2017
по 06.07.2017
Фестиваль рок-музыки Rock for People 2017 с хедлайнером Paramore
Фестивали
Фестиваль рок-музыки Rock for People 2017 с хедлайнером Paramore
712 0
с 05.06.2017
по 15.07.2017
Главные кинопремьеры Чехии в июне 2017
Кино
Главные кинопремьеры Чехии в июне 2017
575 0
19
июля
Обладательница 9 «Грэмми» Нора Джонс впервые выступит в Чехии
Музыка
Обладательница 9 «Грэмми» Нора Джонс впервые выступит в Чехии
772 0
с 19.07.2017
по 22.07.2017
Легенда британского джаз-фанка Jamiroquai приедет в Чехию
Музыка
Легенда британского джаз-фанка Jamiroquai приедет в Чехию
976 0
с 19.07.2017
по 22.07.2017
На Colours of Ostrava приедут Imagine Dragons и Birdy
Музыка
На Colours of Ostrava приедут Imagine Dragons и Birdy
1332 0
25
июля
Александр Малинин выступит в Карловых Варах
Музыка
Александр Малинин выступит в Карловых Варах
701 0
с 10.05.2017
по 30.07.2017
Выставка «Уникальный мир Адольфа Борна» на Кампе
Выставки
Выставка «Уникальный мир Адольфа Борна» на Кампе
478 0
с 11.07.2017
по 07.08.2017
Летний фестиваль старинной королевской музыки Versailles в Праге
Музыка
Летний фестиваль старинной королевской музыки Versailles в Праге
658 0
с 15.07.2017
по 18.08.2017
Фестиваль «Прага, Классика»: концерты в Праге, Брандисе, Кутна-Горе
Фестивали
Фестиваль «Прага, Классика»: концерты в Праге, Брандисе, Кутна-Горе
302 0
21
августа
Робби Уильямс в Праге: большое шоу под открытым небом
Музыка
Робби Уильямс в Праге: большое шоу под открытым небом
1748 0


Мобильная версия