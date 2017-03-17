Международный фестиваль цирка на Летне в Праге

С 17 августа по 3 сентября 2017 года в Праге выступят лучшие цирковые труппы из разных стран. Билеты на представления уже в продаже.

С 17 августа по 3 сентября 2017 года на Летне в Праге пройдет 14-й фестиваль цирка Letní Letna. На фестиваль приедут лучшие зарубежные коллективы из Европы и с других континентов. Также в Праге выступят выдающиеся чешские коллективы.

Зрителям будет, на что посмотреть. Среди зарубежных звезд заявлена канадская труппы Cirque Alfonse, бельгийский коллектив Colectiff Malunés, известный французский цирк Atelier Lefeuvre& André и одна из самых выдающихся каталонских групп Escarlata Circus.

Билеты на фестиваль уже в продаже. Купить их можно онлайн по цене от 350 крон на сайте фестиваля.

Letní Letná – фестиваль нового цирка, театра и музыки, который привозит в Прагу лучшие коллективы со всего мира. За 14 лет существования фестиваля в Праге выступали престижные труппы из Европы, Австралии, Канады, Мексики и Уругвая. Это единственное мероприятие такого вида и масштаба в Чехии и соседних странах.

Впервые фестиваль состоялся в 2004 году и за 13 лет стал неотъемлемой частью не только чешской, но и европейской культурной карты. Популярность фестиваля постоянно повышается: за первый год 60 представлений и концертов посетило 6300 зрителей, а в 2016 году 140 представлений посмотрело уже более 40 000 человек.