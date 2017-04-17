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Фестиваль уличного искусства «Прага живет музыкой»

Фестиваль уличного искусства «Прага живет музыкой»

Vladislava M 659 0
Второй музыкальный фестиваль в поддержку уличного искусства «Прага живет музыкой» (Praha žije hudbou) пройдет с 8 по 10 июня 2017 года в разных местах Праги.
Фестиваль уличного искусства «Прага живет музыкой»
Место:
разные места Праги
Время:
08.06.2017 - 10.06.2017
Стоимость:
бесплатно

С 8 по 10 июня улицы Праги оживят выступления молодых музыкантов, театральных коллективов, артистов и известных чешских исполнителей. Концерты в рамках фестиваля уличного искусства «Прага живет музыкой» пройдут в 50 местах города.

На пяти главных сценах, которые расположат в самых людных местах Праги, будут выступать популярные чешские музыканты, которые решили поддержать концепцию фестиваля и феномен уличного искусства. Среди главных звезд фестиваля этого года – Томаш Клус, Владимир Мерта, Ксавьер Баумакса, Цирк la Putyka и др. Также в этом году будет расширена театральная программа.

Кроме этих пяти сцен на пражских улицах разместят больше 30 мест для игры, на которых выступят артисты со всей Чехии. Всего в рамках фестиваля пройдет 200 концертов и других выступлений. Поучаствовать в выступлениях и организации может любой желающий. Для этого только нужно подать заявку.

Фестиваль «Прага живет музыкой» проходит в городе уже во второй раз. Цель его организаторов – поддержать уличное искусство, оживить общественное пространство и противодействовать постановлению, которое запретило артистам без разрешения выступать на улицах Праги. Также фестиваль дает возможность молодым музыкантам выступить на одной сцене с известными исполнителями.

Организаторы напоминают, что многие всемирно известные сегодня артисты начинали именно с улицы, например, Эдит Пиаф, U2, Глен Хансард, ZAZ, Род Стюарт. Забирать у нераскрывшихся чешских талантов возможность проявить себя было бы ошибкой, – такова основная мысль фестиваля Praha žije hudbou.

Сайт фестиваля

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Темы
фестиваль музыка искусство Прага
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