Фестиваль United Islands 2017 в Праге

С 22 по 25 июня в Праге пройдет крупнейший мультижанровый международный фестиваль United Islands of Prague. По традиции программа начнется с Клубной ночи.

Мультижанровый музыкальный фестиваль United Islands of Prague проходит на влтавских островах и прилегающих территориях в историческом центре Праги с 2004 года.

Все жители и гости города в дни фестиваля получают уникальную возможность прочувствовать неповторимую атмосферу музыкальных выступлений посреди живописных пражских парков абсолютно бесплатно.

В рамках фестиваля 2017 года выступит больше 200 артистов на 10 сценах города. Среди них будут как известные музыканты, так и молодые и талантливые исполнители из Чехии и других стран. Как признаются организаторы, весь год они следят за музыкальными фестивалями по всей Европе, чтобы привезти в Прагу самых талантливых и интересных музыкантов.

Возле сцен расположат киоски с закусками и напитками, в которых будут предлагать большой выбор блюд: от традиционных чешских колбас до пестрых угощений арабской, индийской и китайской кухни.

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