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Самый вкусный фестиваль Бургерфест 2017 в Праге

Самый вкусный фестиваль Бургерфест 2017 в Праге

Vladislava M 640 0
9 и 10 сентября на территории выставочного центра Выставиште (Голешовице, Прага) мастера со всей Европы будут готовить самые вкусные бургеры в мире.
Самый вкусный фестиваль Бургерфест 2017 в Праге
Место:
Výstaviště Praha – Holešovice
Время:
09.09.2017 - 10.09.2017
Адрес:
Výstaviště, Praha 7
Стоимость:
100 крон

9 и 10 сентября в Праге пройдет шестой фестиваль самых вкусных бургеров – Бургерфест (Burgerfest). Попробовать восхитительные бургеры можно будет снова в комплексе выставочного центра Выставиште в Голешовице.

Посетителей ждет настоящее кулинарное шоу от мастеров гриля, которые съедутся в Прагу со всего мира. Кроме лучших бургеров Чехии и Европы, гостей ждет и богатая развлекательная программа.

В рамках фестиваля выступят группы из передачи Na stojáka, споет певица Tonya Graves, сыграет группа Metallica revival Beroun и коллектив The Tap Tap. Также можно будет пожарить мясо на гриле вместе с единомышленниками из BBQ Pit Boys chapters.

Те, кто не беспокоится о лишних килограммах, смогут поучаствовать в конкурсах на поедание бургеров. Кроме того, абсолютно все желающие получат возможность научиться колдовать с мясом на гриле.

Подробности программы смотрите на сайте фестиваля.

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Темы
фестиваль еда Прага
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