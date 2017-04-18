Четвертый фестиваль рома в Праге Rumfest 2017

В субботу, 20 мая 2017 года, в комплексе Жлуте-Лазне в Праге пройдет Четвертый фестиваль рома. В программе дегустация разных видов рома, коктейли, карибская кухня, воркшопы, конкурсы и, конечно, латиноамериканская музыка. Билеты уже в продаже!

20 мая 2017 в Праге пройдет уже Четвертый фестиваль настоящего тростникового рома Rumfest 2017. Всех желающих попробовать ром как в чистом виде, так и в составе коктейлей от виртуозных барменов приглашают в субботу, с 13:00 до 20:00, в Жлуте-Лазне.

Посетителей ждет огромный выбор рома, который можно будет купить по специальным фестивальным ценам. Для самой заинтересованной и вдохновленной публики эксперты проведут образовательные семинары, конкурсы и воркшопы.

Во время акции можно будет выбрать и попробовать все, что вы захотите, из нескольких десятков видов качественного тростникового рома со всего мира. Конечно, в ваших интересах не пытаться перепробовать абсолютно все виды предложенного рома. Но в целом ром в сочетании с пляжной атмосферой и зажигательной музыкой, несомненно, поднимет вам настроение.

Атмосферу фестиваля поддержит тематическая музыка: в этот день в Жлуте-Лазне будут играть латиноамериканские группы, диджеи и другие музыканты. Будьте готовы попробовать и традиционные блюда карибской кухни, а также необычные коктейли с ромом.

Программу фестиваля смотрите на официальном сайте. Билеты на фестиваль рома можно купить через сеть GOOUT по цене 200 крон (с 1 апреля до 19 мая). В день фестиваля билеты продают на месте за 250 крон.

Вход на фестиваль рома разрешен всем людям старше 18 лет.