Международный Фестиваль маркетинга 2017 в Праге

9-10 ноября 2017 года в Конгресс-центре в Праге состоится главное событие года в мире рекламы – Пятый фестиваль маркетинга. На большой сцене вы увидите мировых евангелистов интернет-маркетинга. Кроме того, все участники фестиваля смогут зарегистрироваться на любые воркшопы (регистрация начнется в сентябре).
В рамках главной программы выступит эксперт в области интернет-маркетинга и автор двух бестселлеров «Веб аналитика 2.0» и «Веб аналитика» Авинаш Каушик, SEO-эксперт и руководитель сайта SEOmoz.org Рэнд Фишкин и еще шесть известных интернет-маркетологов со всего мира (смотрите более подробную программу на сайте фестиваля).
В стоимость билетов входит первоклассный сервис, которым не могут похвастаться многие известные маркетинговые акции:
- роскошный кейтеринг, хороший кофе и безалкогольные напитки на весь день;
- три вечеринки с живой фестивальной атмосферой;
- живые контакты с маркетологами, экспертами, фрилансерами и сотрудниками агентств;
- видеозаписи лекций в высоком качестве; синхронный перевод всей главной программы;
- возможность зарегистрироваться на воркшопы, которые пройдут в четверг, 9 ноября.