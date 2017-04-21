Международный Фестиваль маркетинга 2017 в Праге

9-10 ноября 2017 года в Праге пройдет пятый Фестиваль маркетинга. Посетителей ждет встреча с лучшими маркетологами мира, 50 воркошпов на чешском и английском языках, интересные лекции, вечеринки и многое другое.

9-10 ноября 2017 года в Конгресс-центре в Праге состоится главное событие года в мире рекламы – Пятый фестиваль маркетинга. На большой сцене вы увидите мировых евангелистов интернет-маркетинга. Кроме того, все участники фестиваля смогут зарегистрироваться на любые воркшопы (регистрация начнется в сентябре).

В рамках главной программы выступит эксперт в области интернет-маркетинга и автор двух бестселлеров «Веб аналитика 2.0» и «Веб аналитика» Авинаш Каушик, SEO-эксперт и руководитель сайта SEOmoz.org Рэнд Фишкин и еще шесть известных интернет-маркетологов со всего мира (смотрите более подробную программу на сайте фестиваля).

В стоимость билетов входит первоклассный сервис, которым не могут похвастаться многие известные маркетинговые акции:

- роскошный кейтеринг, хороший кофе и безалкогольные напитки на весь день;

- три вечеринки с живой фестивальной атмосферой;

- живые контакты с маркетологами, экспертами, фрилансерами и сотрудниками агентств;

- видеозаписи лекций в высоком качестве; синхронный перевод всей главной программы;

- возможность зарегистрироваться на воркшопы, которые пройдут в четверг, 9 ноября.