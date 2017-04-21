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Международный Фестиваль маркетинга 2017 в Праге

Международный Фестиваль маркетинга 2017 в Праге

Vladislava M 702 0
9-10 ноября 2017 года в Праге пройдет пятый Фестиваль маркетинга. Посетителей ждет встреча с лучшими маркетологами мира, 50 воркошпов на чешском и английском языках, интересные лекции, вечеринки и многое другое.
Международный Фестиваль маркетинга 2017 в Праге
Место:
Конгресс-центр в Праге
Время:
09.11.2017 - 10.11.2017
Адрес:
5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4, ČR
Купить билеты

9-10 ноября 2017 года в Конгресс-центре в Праге состоится главное событие года в мире рекламы – Пятый фестиваль маркетинга. На большой сцене вы увидите мировых евангелистов интернет-маркетинга. Кроме того, все участники фестиваля смогут зарегистрироваться на любые воркшопы (регистрация начнется в сентябре).

В рамках главной программы выступит эксперт в области интернет-маркетинга и автор двух бестселлеров «Веб аналитика 2.0» и «Веб аналитика» Авинаш Каушик, SEO-эксперт и руководитель сайта  SEOmoz.org Рэнд Фишкин и еще шесть известных интернет-маркетологов со всего мира (смотрите более подробную программу на сайте фестиваля).

В стоимость билетов входит первоклассный сервис, которым не могут похвастаться многие известные маркетинговые акции:

- роскошный кейтеринг, хороший кофе и безалкогольные напитки на весь день;
- три вечеринки с живой фестивальной атмосферой;
- живые контакты с маркетологами, экспертами, фрилансерами и сотрудниками агентств;
- видеозаписи лекций в высоком качестве; синхронный перевод всей главной программы;
- возможность зарегистрироваться на воркшопы, которые пройдут в четверг, 9 ноября.

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Темы
фестиваль Прага
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