Фестиваль рок-музыки Rock for People 2017 с хедлайнером Paramore

4-6 июля в Градец-Кралове пройдет трехдневный фестиваль рок-музыки Rock for People. Хедлайнер феста – известная американская рок-группа Paramore.

С 4 по 6 июля в Градец-Кралове в очередной раз пройдет популярный рок-фестиваль Rock For People. Хедлайнерами феста будут американские рокеры Paramore, а также известное трио Die Antwoord, группа Evanescence и др.

Рокеры Paramore, заслужившие множество престижных премий, включая «Грэмми», привезут в Чехию главные хиты и композиции из нового альбома After Laughter, который выйдет 12 мая.

В последний раз группа выступала на фестивале Rock for People 6 лет назад, и ее концерт, по словам одного из основателей фестиваля Михала Томса, вспоминают до сих пор. В этом году Rock for People будет один из немногих фестивалей, на которых группа выступит в рамках своего европейского турне.

Билет на фестиваль можно купить на 3 дня (с кэмпингом) или на 1 день на официальном сайте. Кроме хорошей рок-музыки посетителей ждет интересная развлекательная программа, киоски с закусками и кэмпинг.

Подробности на сайте фестиваля.