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Фестиваль авторской песни «За туманом» в замке Стршеков

Фестиваль авторской песни «За туманом» в замке Стршеков

Vladislava M 363 0
22-25 июня 2017 года в средневековом замке Стршеков в Усти-над-Лабем пройдет атмосферный фестиваль авторской песни имени Юрия Кукина. Заявки на участие принимают до 22 мая.
Фестиваль авторской песни «За туманом» в замке Стршеков
Место:
Замок Стршеков (Hrad Střekov)
Время:
22.06.2017 - 25.06.2017
Адрес:
Na Zacházce 844 400 03 Ústí nad Labem Česká Republika
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С 22 по 25 июня в Чехии пройдет уже седьмой Международный фестиваль авторской песни «За туманом – 2017» имени Юрия Кукина. Этот необычный фестиваль проходит в средневековом готическом замке Стршеков (Střekov) над городом Усти-над-Лабем, распложенном неподалеку от чешско-немецкой границы. В дни фестиваля в замке звучит музыка, проходят мастер-классы и экскурсии.

Фестиваль ежегодно организовывает бард-клуб «Прага», чтобы популяризировать авторскую гитарную песню, находить новых талантов и помогать дипломантам повышать уровень исполнения. На мероприятие съезжается множество исполнителей из разных стран, ведь это не только шанс выступить, но и реальная возможность улучшить свое мастерство и набраться опыта.

В рамках фестиваля профессиональное жюри будут выбирать лучших авторов стихов и музыки, а также исполнителей. В дни мероприятия пройдет и детский конкурс (8-12, 13-18 лет), творческие мастерские и «свободный микрофон», когда выступить сможет каждый желающий. Кроме того, один из участников получит приз зрительских симпатий.

До 22 мая организаторы принимают заявки на участие. Каждый автор, желающий поучаствовать в фестивале, должен будет взять с собой 5 текстов песен. Количество выступающих ограничивают только возможности фестиваля.

Фестиваль проходит внутри и на прилегающей к замку территории на живописной скале на берегу Эльбы. Здесь можно посетить несколько ресторанов и гриль-бар на террасе с восхитительным видом на Эльбу. Проживать гости фестиваля могут в палатках в оборудованном кемпинге на берегу Эльбы в 4 км от замка. На территории кемпинга есть и несколько пятиместных домиков. Также в окрестностях замка расположено несколько гостиниц.

Желающие посетить или поучаствовать в фестивале из России и других стран могут получить бесплатное приглашение для оформление чешской визы на время фестиваля. По этому вопросу нужно обращаться на электронную почту bardclub@seznam.cz

Подробности смотрите на сайте фестиваля.

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Темы
фестиваль музыка Чехия
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