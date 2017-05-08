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Фестиваль Open House Praha 2017

Фестиваль Open House Praha 2017

artyommm 218 0
В этом году в мероприятии участвует более 40 объектов и зданий, в которые по традиции будет свободный вход. В этом году впервые участвует офис Seznam.cz.
Фестиваль Open House Praha 2017
Место:
Прага
Время:
13.05.2017 - 14.05.2017

Если в Праге выдается возможность свободно попасть на Товарный вокзал Жижков, в Инвалидовну или Дворец Люцерна, значит, в городе проходит фестиваль Open House Praha. На выходных 13-14 мая это мероприятие состоится уже в третий раз. Всего можно будет посетить более 40 зданий и мест, которые в обычные дни закрыты.

В рамках Open House Praha жители и гости столицы Чехии могут бесплатно посетить офисы компаний, здания государственных учреждений и современные промышленные или технические объекты. На два дня откроется комплекс Подковаржска, евангелическое кладбище в Страшнице, вилла Крамаржа, товарные вокзалы, средние школы и другие объекты. В этом году в фестивале будет впервые участвовать офис компании Seznam.cz, резиденция Чешского радио Regina и Region, Винтернитцова вилла и Дом моды на Вацлавской площади. 

Идея фестиваля Open House заключается в том, что любой желающий может заглянуть на объект или в здание, мимо которого проходит каждый день. Чешский архитектор Эва Йиржична является покровительницей и одной из основательниц подобного фестиваля в Лондоне.

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