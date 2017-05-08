Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 7 °C
Фестиваль ReFufest 2017 в Праге

Фестиваль ReFufest 2017 в Праге

artyommm 66 0
В этом году мультикультурный фестиваль ReFufest пройдет в Праге снова на Товарном вокзале Жижков. Гостей ожидает знакомство более чем с 20 сообществами мигрантов, в том числе из России, Украины и Беларуси.
Фестиваль ReFufest 2017 в Праге
Место:
Прага
Время:
26.05.2017 - 28.05.2017
Адрес:
Nákladové nádraží Žižkov
Стоимость:
бесплатно

Мультикультурный фестиваль ReFufest в этом году снова пройдет на Товарном вокзале Жижков. Мероприятие запланировано на 26-28 мая. В течение трех дней гости фестиваля смогут знакомиться и общаться с представителями более 20 сообществ мигрантов (в их числе – русские, украинцы и белорусы), проживающих в Праге,  пробовать вкусную национальную еду, слушать этническую музыку и участвовать в мастер-классах на тему национальных культур. 

Главная идея фестиваля – показать обществу культуру и таланты мигрантов в Чехии, а девиз мероприятия – «Познакомьтесь без предрассудков и страха». Организует мероприятие организация InBáze.

Время работы фестиваля:

пятница 18:00-0:00
суббота 13:00-0:00
воскресенье 10:00-15:00

Программа фестиваля 

Рассказать всем:
Темы
иммиграция Прага
Читайте
по теме 
Русско-украинская АРТ ЛОДКА - Философский пароход на Влтаве
09.11.2015 22:51 Выставки
Русско-украинская АРТ ЛОДКА - Философский пароход на Влтаве
1267 0
Ближайшие события:
09
мая
Вечер творчества Булата Окуджавы и фронтовых песен в Праге
Музыка
Вечер творчества Булата Окуджавы и фронтовых песен в Праге
353 0
10
мая
Мистическое шоу российской рок-группы «Пикник» в Праге
Музыка
Мистическое шоу российской рок-группы «Пикник» в Праге
733 0
с 13.05.2017
по 14.05.2017
Вейп-выставка VAPESHOW Prague
Выставки
Вейп-выставка VAPESHOW Prague
1072 0
с 13.05.2017
по 14.05.2017
Фестиваль Open House Praha 2017
Фестивали
Фестиваль Open House Praha 2017
442 0
с 13.04.2017
по 14.05.2017
Выставка фотографий Бориса Назаренко в Праге
Выставки
Выставка фотографий Бориса Назаренко в Праге
1014 0
с 11.05.2017
по 14.05.2017
Книжная ярмарка и фестиваль «Мир книги Прага 2017»
Фестивали
Книжная ярмарка и фестиваль «Мир книги Прага 2017»
313 0
15
мая
Сатирическая рейв-группа из России Little Big выступит в Праге
Музыка
Сатирическая рейв-группа из России Little Big выступит в Праге
1017 0
19
мая
В Праге пройдет крупная конференция по криптовалютам и блокчейну
Обучение
В Праге пройдет крупная конференция по криптовалютам и блокчейну
888 0
20
мая
Четвертый фестиваль рома в Праге Rumfest 2017
Фестивали
Четвертый фестиваль рома в Праге Rumfest 2017
489 0
22
мая
В Праге выступит легенда мирового рока Deep Purple
Музыка
В Праге выступит легенда мирового рока Deep Purple
1204 0


Мобильная версия