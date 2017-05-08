Фестиваль ReFufest 2017 в Праге

В этом году мультикультурный фестиваль ReFufest пройдет в Праге снова на Товарном вокзале Жижков. Гостей ожидает знакомство более чем с 20 сообществами мигрантов, в том числе из России, Украины и Беларуси.

Мультикультурный фестиваль ReFufest в этом году снова пройдет на Товарном вокзале Жижков. Мероприятие запланировано на 26-28 мая. В течение трех дней гости фестиваля смогут знакомиться и общаться с представителями более 20 сообществ мигрантов (в их числе – русские, украинцы и белорусы), проживающих в Праге, пробовать вкусную национальную еду, слушать этническую музыку и участвовать в мастер-классах на тему национальных культур.

Главная идея фестиваля – показать обществу культуру и таланты мигрантов в Чехии, а девиз мероприятия – «Познакомьтесь без предрассудков и страха». Организует мероприятие организация InBáze.

Время работы фестиваля:

пятница 18:00-0:00

суббота 13:00-0:00

воскресенье 10:00-15:00

Программа фестиваля