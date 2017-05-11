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Большой пивной фестиваль на Летне в Праге

Большой пивной фестиваль на Летне в Праге

Vladislava M 351 0
С 11 по 25 мая 2017 года в Праге 7 будет проходить большой пивной фестиваль: посетителям предложат огромный выбор пива, вкусной еды и напитков. По вечерам развлекать гостей будут диджеи.
Большой пивной фестиваль на Летне в Праге
Место:
LETENSKÁ PLÁŇ
Время:
11.05.2017 - 25.05.2017
Адрес:
PRAHA 7
Стоимость:
100 крон на все дни, VIP-зона - 400 крон на все дни
Купить билеты

11 мая на Летне в Праге начнется большой пивной фестиваль, который продлится целых 17 дней. Фестиваль можно будет посетить в любой день недели: с полудня до полуночи. Билет на мероприятие обойдется всего в 100 крон на все дни (билет в VIP-зону на все дни – 400 крон).

Пивной фестиваль будет проходить в огромных шатрах общей плошадью 4000 м2, а также под открытым небом. Здесь посетителей ожидает, конечно же, много-много пива, вкусной еды, развлечений и музыки. Если вы не захотите пить пиво, то вам предложат большой выбор вина, коктейлей, алкогольных и безалкогольных напитков или кофе. Также в рамках фестиваля будет работать интернет-магазин.

Посмотреть программу на каждый день и забронировать билет можно на сайте фестиваля.

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Темы
фестиваль чешское пиво Прага
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