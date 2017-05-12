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Фестиваль еды на Влтаве в Праге River food festival

Фестиваль еды на Влтаве в Праге River food festival

Vladislava M 136 0
В эти выходные, с 12 по 14 мая, на набережной Влтавы в Праге будет проходить грандиозный фестиваль еды с невероятными блюдами международной кухни, необычными зонами отдыха, сюрпризами, ресторанами на воде и развлекательной программой.
Фестиваль еды на Влтаве в Праге River food festival
Место:
набережная Влтавы, Прага 5
Время:
12.05.2017 - 14.05.2017
Адрес:
Hořejší nábřeží, Praha 5, 15000
Стоимость:
120 крон

С 12 мая в Праге начинается необычный фестиваль еды. Посетителей акции ждут рестораны на воде, тропический остров, ночной рынок, джазовый концерт, выставка картин, кулинарное шоу и многое другое. Фестиваль предложит гостям несколько разнообразных зон отдыха: песочный пляж, лежаки на понтонах, пикники в парке и сидения из сена или бочек.

Фестиваль будет проходить все выходные: с 12 по 14 мая, с 12:00 до 18:00. Его 40 участников будут представлять международную кухню и деликатесы. Шеф-повара лучших ресторанов будут готовить, к примеру, перуанское говяжье сердце, осьминогов по-галицки, чили с говядиной или японские закуски. Некоторые рестораны будут размещены на Влтаве.

В зоне фестиваля можно будет попробовать устриц, сардинские вина, снэки, кофе, роскошные шоколадные пралине, тропические фрукты, блюда молекулярной кухни и многое другое. Также интересна секция уличной еды.

Все три дня в зоне фестиваля будет проходить богатая развлекательная программа, а в субботу и воскресенье все происходящее будет сопровождать выставка искусства и аукцион картин Free Art Friday.

Также организаторы обещают гостям один очень большой сюрприз!

Стоимость входного билета составит 120 крон (для детей до 12 лет бесплатно). В цену билета входит книжка со скидками от ресторанов и бистро.

Больше информации о мероприятии можно найти на странице Facebook.

 

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Темы
фестиваль еда Прага Влтава рестораны
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