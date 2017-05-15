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Фестиваль гриля «Огонь и Дым» в Праге

Фестиваль гриля «Огонь и Дым» в Праге

Vladislava M 35 0
20 мая на пражской набережной Влтавы состоится фестиваль международных блюд, приготовленных на гриле и огне.
Фестиваль гриля «Огонь и Дым» в Праге
Место:
Smíchovská náplavka , Hořejší nábřeží
Время:
20.05.2017
Адрес:
Hořejší nábřeží 150 00 Praha
Стоимость:
50 крон

20 мая, в субботу, на набережной Влтавы в Праге 5 будут разноситься приятные ароматы мясных блюд на гриле. Гастрономический фестиваль «Огонь и Дым» (Oheň a kouř) в Праге представит посетителям разнообразные блюда, приготовленные на гриле или запеченные на огне, а также всевозможные копчености.

Гости смогут узнать секреты приготовления и попробовать аргентинское асадо, американскую запеченную свинину Pulled Pork, маринованные ребрышки, грузинский шашлык, хорватскую плескавице, австралийские котлеты из ягнятины, рыбу на гриле, овощи, грибы и многие другие блюда, для приготовления которых нужен огонь и дым.

Фестиваль будет проходить 20 мая с 10:00 до 20:00 на Смиховской наплавке (Горжейши набережная). Стоимость входного билета – 50 крон, для детей до 12 лет – бесплатно.

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Темы
фестиваль еда Прага
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