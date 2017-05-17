Фестиваль «Прага, Классика»: концерты в Праге, Брандисе, Кутна-Горе

С 15 июля по 18 августа 2017 года в Праге, Кутна-Горе и Брандисе-над-Лабем будет проходить музыкальный фестиваль «Прага, Классика». В рамках фестиваля пройдут 24 концерта в красивейших залах, мастер-классы, выставка картин, программа для детей.

Фестиваль «Прага, Классика» предложит классическую музыку в исполнении оркестров и камерные выступления в разных местах столицы, а также в городах Кутна-Гора и Брандис-над-Лабем. Акция будет проходить с 15 июля по 18 августа 2017 года. В рамках фестиваля пройдет 24 концерта. В трех из них будет участвовать Пражский камерный балет. Кроме того, в эти дни состоится фестиваль камерной музыки Ameropa и откроется художественная мастерская.

В программе фестиваля акцент сделают на творчестве чешских композиторов, включая известные произведения Дворжака. Например, в программе оркестров запланирована 6-я симфония Антонина Дворжака и его Месса D dur.

Пражский камерный балет под управлением директора Ладиславы Яндовой и маэстро Игоря Вейсады вместе с оркестром разучил Симфоническую поэму Дворжака Голубчик. Выступление состоится в бывшем Цистерцианском монастыре в Кутна-Горе и пражском Анежском монастыре.

Среди чешских солистов на фестивале привлекает внимание сольное выступление арфистки Катержины Энглиховой 28 июля в Синагоге в Брандисе-над-Лабем. Зарубежные музыканты исполнят, например, Симфонию 19 А dur Вольфганга Амадея Моцарта, которую представит в рамках концерта в Анежском монастыре 17 августа оркестр Academia filharmonica Bohemia.

В последние три года к фестивалю подключили и сферу изобразительного искусства. В этом году художественную мастерскую будут вести китайский художник Чуанг Син-пен и Виктория Рампал Джуренко из Словакии. Их произведения будут выставлены в галерее Crux в Брандисе. Экспозиция будет называться Včera, dnes a zítra («Вчера, сегодня, завтра»).

Также частью фестиваля станут курсы сольной игры от профессиональных музыкантов и специальные программы для детей.

По данным организаторов, в фестивале поучаствует от 200 до 300 артистов.

Более подробная программа концертов и мероприятий фестиваля «Прага, Классика» представлена на официальном сайте.

Приобретая билеты, покупатели поддерживают молодых талантливых исполнителей: прибыль с продажи абонементом на фестиваль будет использована на стипендии для студентов из Чехии и зарубежных стран. В стоимость билетов от 1300 крон входит меню из трех блюд от шеф-поваров избранных ресторанов.