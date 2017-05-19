Фестиваль театра и музыки «Вышеграни» в Праге

Главная часть мультижанрового безбарьерного фестиваля «Вышеграни» пройдет на Летней сцене Вышеграда в Праге со 2 по 18 июня 2017 г.

Уже в 14 раз на Летней сцене пражского Вышеграда проходит мультижанровый фестиваль театра и музыки Вышеграни. В этом году главная часть фестиваля будет проходить со 2 по 18 июня. До 1 июня в рамках фестиваля идет развлекательная программа.

Главную программу откроют Михал Суханек, Игор Хмела, Ондржей Сокол, Рихард Гезнер и Якуб Когак со своим выступлением Partička na vzduchu. Также в программе заявлены имена многих известных музыкантов и чешских групп, театральных коллективов.

По словам организаторов, программа фестиваля составлена так, чтобы в ней были концерты для зрителей всех возрастных категорий. Мультижанровый фестиваль «Вышеграни» с безбарьерным доступом предназначен для всех социальных групп. Всего в программу этого года войдет 50 мероприятий для взрослых и как минимум 35 представлений и акций для детей.

В дни фестиваля на Вышеграде можно будет посетить музыкальные концерты, театральные спектакли, благотворительные акции, творческие воркшопы и многое другое. Купить билеты можно на любое интересующее вас мероприятие.

Посмотреть полную программу фестиваля можно на сайте www.vysehrani.cz.