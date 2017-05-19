Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 16 °C
Фестиваль театра и музыки «Вышеграни» в Праге

Фестиваль театра и музыки «Вышеграни» в Праге

Vladislava M 128 0
Главная часть мультижанрового безбарьерного фестиваля «Вышеграни» пройдет на Летней сцене Вышеграда в Праге со 2 по 18 июня 2017 г.
Фестиваль театра и музыки «Вышеграни» в Праге
Место:
PRAHA VYŠEHRAD
Время:
02.06.2017 - 18.06.2017
Адрес:
LETNÍ SCÉNA, Národní kulturní památky Vyšehrad, Praha 2
Купить билеты

Уже в 14 раз на Летней сцене пражского Вышеграда проходит мультижанровый фестиваль театра и музыки Вышеграни. В этом году главная часть фестиваля будет проходить со 2 по 18 июня. До 1 июня в рамках фестиваля идет развлекательная программа.

Главную программу откроют Михал Суханек, Игор Хмела, Ондржей Сокол, Рихард Гезнер и Якуб Когак со своим выступлением Partička na vzduchu. Также в программе заявлены имена многих известных музыкантов и чешских групп, театральных коллективов.

По словам организаторов, программа фестиваля составлена так, чтобы в ней были концерты для зрителей всех возрастных категорий. Мультижанровый фестиваль «Вышеграни» с безбарьерным доступом предназначен для всех социальных групп. Всего в программу этого года войдет 50 мероприятий для взрослых и как минимум 35 представлений и акций для детей.

В дни фестиваля на Вышеграде можно будет посетить музыкальные концерты, театральные спектакли, благотворительные акции, творческие воркшопы и многое другое. Купить билеты можно на любое интересующее вас мероприятие.

Посмотреть полную программу фестиваля можно на сайте www.vysehrani.cz.

Рассказать всем:
Темы
фестиваль музыка театр культура отдых Прага
Читайте
по теме 
Гастрономический фестиваль «Вино со всего мира» в Праге
24.05.2017 15:58 Фестивали
Гастрономический фестиваль «Вино со всего мира» в Праге
111 0
Фестиваль блюд из рыбы и морепродуктов Fishkus в Праге
19.05.2017 16:44 Фестивали
Фестиваль блюд из рыбы и морепродуктов Fishkus в Праге
282 0
Фестиваль «Прага, Классика»: концерты в Праге, Брандисе, Кутна-Горе
17.05.2017 11:00 Фестивали
Фестиваль «Прага, Классика»: концерты в Праге, Брандисе, Кутна-Горе
96 0
Фестиваль гриля «Огонь и Дым» в Праге
15.05.2017 11:42 Фестивали
Фестиваль гриля «Огонь и Дым» в Праге
398 0
Ближайшие события:
с 28.05.2017
по 29.05.2017
Rammstein приедет эпатировать зрителей в Прагу
Музыка
Rammstein приедет эпатировать зрителей в Прагу
2711 0
с 09.05.2017
по 31.05.2017
Культурно-развлекательная программа РЦНК в Праге на май 2017
Другие события
Культурно-развлекательная программа РЦНК в Праге на май 2017
846 0
с 12.05.2017
по 02.06.2017
Международный фестиваль классической музыки «Пражская весна 2017»
Музыка
Международный фестиваль классической музыки «Пражская весна 2017»
1391 0
03
июня
Бизнес-саммит в Праге от профессионала №1 по командообразованию
Обучение
Бизнес-саммит в Праге от профессионала №1 по командообразованию
304 0
04
июня
Легендарный американский джазовый гитарист Пат Метени в Праге
Музыка
Легендарный американский джазовый гитарист Пат Метени в Праге
294 0
09
июня
«Ночь костелов» в Праге: бесплатные экскурсии, концерты, акции
Другие события
«Ночь костелов» в Праге: бесплатные экскурсии, концерты, акции
228 0
с 08.06.2017
по 10.06.2017
Фестиваль уличного искусства «Прага живет музыкой»
Фестивали
Фестиваль уличного искусства «Прага живет музыкой»
744 0
10
июня
Фестиваль блюд из рыбы и морепродуктов Fishkus в Праге
Фестивали
Фестиваль блюд из рыбы и морепродуктов Fishkus в Праге
282 0
10
июня
В Праге выступит легенда 60-х – группа The Beach Boys
Музыка
В Праге выступит легенда 60-х – группа The Beach Boys
789 0
11
июня
После 10 лет перерыва в Чехию снова приедут Linkin Park
Музыка
После 10 лет перерыва в Чехию снова приедут Linkin Park
1604 0


Мобильная версия