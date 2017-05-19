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Фестиваль блюд из рыбы и морепродуктов Fishkus в Праге

Фестиваль блюд из рыбы и морепродуктов Fishkus в Праге

Vladislava M 138 0
10 июня на набережной Влтавы в Праге 5 будет проходить фестиваль рыбы и морепродуктов Fishkus. Посетителям предложат множество деликатесов, рыбный рынок и интересные развлечения.
Фестиваль блюд из рыбы и морепродуктов Fishkus в Праге
Место:
Smíchovská náplavka , Hořejší nábřeží
Время:
10.06.2017
Адрес:
Hořejší nábřeží 150 00 Praha
Стоимость:
50 крон

10 июня 2017 года на Смиховской набережной (Smíchovská náplavka Praha) будет уже в третий раз проходить фестиваль рыбы и морепродуктов Fishkus. В прошлые годы акция вызвала большой интерес у пражан, поэтому организаторы решили провести ее снова.

В этом году на фестивале Fishkus прямо у Влтавы можно будет попробовать свежайшие деликатесы из речной и морской рыбы, а также из всевозможных морепродуктов высшего качества.

Также все гости фестиваля смогут посетить и рыбный рынок, где можно будет купить самую свежую рыбу и морепродукты по хорошим ценам.

Кроме того, в течение всего фестиваля будет проходить развлекательная программа для детей и взрослых, включая плавание на лодках, паддлбординг и др. Поэтому скучно не будет никому.

В стоимость билетов (50 крон) входит небольшой подарок. Дети до 12 лет могут посетить акцию бесплатно.

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Темы
фестиваль еда Прага отдых Выходные в Праге
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