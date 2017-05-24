Гастрономический фестиваль «Вино со всего мира» в Праге

24 июня, с 10:00 на Смиховской набережной в Праге пройдет международный фестиваль вин. Вас ждут лучшие вина из 30 стран мира и большой выбор деликатесов.

24 июня 2017 года на Смиховской набережной в Праге состоится международный фестиваль вин Víno z celého světa («Вино со всего мира»). Вам не придется ехать в далекое путешествие, чтобы попробовать лучшие вина из разных уголков нашей планеты. Для этого достаточно будет прийти на Смиховскую набережную.

Здесь, с 10:00, для вас подготовят богатое предложение вин из более чем 30 стран мира. Кроме таких классических винных держав, как Франция, Италия, Австрия, Аргентина, Испания или Австралия, вы сможете попробовать вина из Ливана, Израиля, Грузии, Болгарии, Новой Зеландии, Уругвая, Перу, Эквадора и других стран.

Вам предложат продегустировать вина с деликатесными закусками. В меню войдут мясные и рыбные блюда, овощные салаты, сыры, фрукты и шоколад. Разнообразную винную карту будут дополнять такие популярные закуски, как тапасы, блюда на гриле, морепродукты, устрицы, копчености, экзотические фрукты, снеки и др. Отдохнуть во время фестиваля и насладиться вином можно будет прямо на понтоне на водной глади Влтавы.

Каждый продавец посоветует вам, как выбрать лучшее вино по вашему вкусу и предпочтениям. При желании вы сможете купить бутылку вина и забрать ее с собой.

Входной билет на фестиваль стоит 50 крон, для дегустации за возвращаемый залог в размере 50 крон можно получить бокал для вина. Дети до 12 лет могут пройти на фестиваль бесплатно в сопровождении взрослых.