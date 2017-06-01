Пивные фестивали в Чехии в июне 2017

Чего ожидать любителям пива от июня? Рассказываем, какие пивные фестивали пройдут в ближайший месяц в Чехии.

Июнь принес в Чехию солнце, первые грозы и запрет курения в пивных и ресторанах по всей стране. Но расстраиваться не стоит, ведь начинается сезон пивных фестивалей. Подобрать подходящее мероприятие по атмосфере (камерное или масштабное) сможет каждый! Какие из них пройдут в первый месяц лета, читайте в нашем обзоре.



«Жижковское пивобрани»

2-3 июня, с 12:00 до 21:00

Парк Парукаржка

Пивной фестиваль на Жижкове проходит уже шестой год подряд. На этот раз любителям пива предложат попробовать сорта более чем от 40 мини-пивоварен. По оценкам народных дегустаторов будет определен победитель – лучшая пивоварня года. Вход на фестиваль – свободный. Для детей будет работать зона развлечений. Для создания приятной атмосферы будет играть живая музыка.



500-летие пивоварения в Кршивоклате

24 июня, с 10:00 до 17:00

Замок Кршивоклат

Если вы раньше не бывали в Кршивоклате – самое время исправить это недоразумение. Вы можете попробовать все сорта местного пива под аккомпанемент живой музыки. Вход для взрослых – 80 крон, для детей – 40 крон.



Фестиваль мини-пивоварен на Пражском Граде

16-17 июня

В Королевском саду можно будет дегустировать пиво от лучших чешских мини-пивоварен. За такое удовольствие придется заплатить 400 крон.



Пивные торжества SK Ujezd

16-25 июня

Nad Statkem 118, Прага-Уезд

Футбольная команда SK Ujezd празднует 80-летие, и это событие спонсирует пивоварня Lobkowicz. Программа фестиваля включает в себя не только пиво, но и музыку, спортивные игры, кинопоказы на свежем воздухе и дискотеку.



Ржечковицкий фестиваль мини-пивоварен

10 июня, 12:00-01:00

Palackého nám, Brno-Řečkovice

Те, кто устал от толп туристов в Праге, могут провести время в Брно. Тем более есть повод: там соберутся независимые пивоварни, которые предложат лучшее пиво из своего ассортимента. Пивной маркет будет проходить совместно с фуд-фестивалем. Вход – 80 крон.



Пиво На Наплавке

16 июня с 14:00 до 22:00; 17 июня с 10:00 до 22:00

Набережная Наплавка – одно из главных мест отдыха летом в Праге. Именно здесь проходят самые интересные кулинарные и пивные событие чешской столицы. Не пропустите пивной фестиваль На Наплавке в середине июня.