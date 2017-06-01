Пивные фестивали в Чехии в июне 2017

Июнь принес в Чехию солнце, первые грозы и запрет курения в пивных и ресторанах по всей стране. Но расстраиваться не стоит, ведь начинается сезон пивных фестивалей. Подобрать подходящее мероприятие по атмосфере (камерное или масштабное) сможет каждый! Какие из них пройдут в первый месяц лета, читайте в нашем обзоре.
«Жижковское пивобрани»
2-3 июня, с 12:00 до 21:00
Парк Парукаржка
Пивной фестиваль на Жижкове проходит уже шестой год подряд. На этот раз любителям пива предложат попробовать сорта более чем от 40 мини-пивоварен. По оценкам народных дегустаторов будет определен победитель – лучшая пивоварня года. Вход на фестиваль – свободный. Для детей будет работать зона развлечений. Для создания приятной атмосферы будет играть живая музыка.
500-летие пивоварения в Кршивоклате
24 июня, с 10:00 до 17:00
Замок Кршивоклат
Если вы раньше не бывали в Кршивоклате – самое время исправить это недоразумение. Вы можете попробовать все сорта местного пива под аккомпанемент живой музыки. Вход для взрослых – 80 крон, для детей – 40 крон.
Фестиваль мини-пивоварен на Пражском Граде
16-17 июня
В Королевском саду можно будет дегустировать пиво от лучших чешских мини-пивоварен. За такое удовольствие придется заплатить 400 крон.
Пивные торжества SK Ujezd
16-25 июня
Nad Statkem 118, Прага-Уезд
Футбольная команда SK Ujezd празднует 80-летие, и это событие спонсирует пивоварня Lobkowicz. Программа фестиваля включает в себя не только пиво, но и музыку, спортивные игры, кинопоказы на свежем воздухе и дискотеку.
Ржечковицкий фестиваль мини-пивоварен
10 июня, 12:00-01:00
Palackého nám, Brno-Řečkovice
Те, кто устал от толп туристов в Праге, могут провести время в Брно. Тем более есть повод: там соберутся независимые пивоварни, которые предложат лучшее пиво из своего ассортимента. Пивной маркет будет проходить совместно с фуд-фестивалем. Вход – 80 крон.
Пиво На Наплавке
16 июня с 14:00 до 22:00; 17 июня с 10:00 до 22:00
Набережная Наплавка – одно из главных мест отдыха летом в Праге. Именно здесь проходят самые интересные кулинарные и пивные событие чешской столицы. Не пропустите пивной фестиваль На Наплавке в середине июня.