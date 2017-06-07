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Фестиваль Театра братьев Форманов ARENA 2017 на набережной Влтавы

Фестиваль Театра братьев Форманов ARENA 2017 на набережной Влтавы

Vladislava M 105 0
С 14 по 18 июня на Смиховской набережной в Праге будет проходить мультижанровый фестиваль Театра братьев Форманов ARENA 2017. Зрителей ждут новые спектакли, альтернативный цирк, танцы, кино, музыка и детские мастерские.
Фестиваль Театра братьев Форманов ARENA 2017 на набережной Влтавы
Место:
Smíchovská náplavka u Železničního mostu
Время:
14.06.2017 - 18.06.2017
Адрес:
Smíchovská náplavka 558/4, Praha 5
Стоимость:
690 крон
Купить билеты

Смиховская набережная возле железнодорожного моста через Влтаву будет жить театром, новым цирком, музыкой, кино и танцами в течение всех дней фестиваля Театра братьев Форманов ARENA 2017. Фестиваль под открытым небом будет проходить здесь с 14 по 18 июня 2017 года: со среды по воскресенье.

Каждый день фестиваля вы сможете не только посмотреть необычные театральные представления, но и увидеть множество концертов на суше и корабле, потанцевать на танцплощадке, посетить мастерские для детей, вкусно поесть и замечательно отдохнуть в живописном месте на берегу реки. Приходить можно всей семьей!

Такое название фестивалю дали не случайно: на этом месте с 1891 по 1938 гг. работал театр «Смиховска Арена», на сцене которого выступал и легендарный чешский актер Власта Буриан.

Фестиваль открыли в связи с премьерой нового представления Театра братьев Форманов в Чехии под названием Deadtown, которое будут показывать ежедневно. Цель акции – создать в центре Праги еще одно место культуры и отдыха. Организаторы решили создать оригинальную площадку на самом берегу реки, которая соответствует поэтике и творческой концепции театра Форманов.

«Мы уважительно относимся к атмосфере и интимности места и не собираемся заполонить набережную аттракционами, активностями и представлениями. Наша цель – создать уютное и творческое место, где люди смогут отдохнуть, насладиться началом лета и окунуться в мир человеческой фантазии», – описал концепт фестиваля Петр Форман.

Посмотреть расписание всех представлений в рамках фестиваля можно на официальном сайте акции, а купить билеты можно на сайте goout.cz. Стоимость входного билета на спектакль составит 690 крон.

 

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Темы
фестиваль культура театр отдых Прага
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