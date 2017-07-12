Крупнейший фестиваль азиатской кухни на набережной в Праге

9 сентября 2017 года на Смиховской набережной в Праге будет проходить фестиваль азиатской кухни Asia Food Fest. Посетителям предложат попробовать блюда из 40 стран Азии: лапша вок, азиатские супы, димсам, хачапури и многое другое.

9 сентября 2017 года на самом берегу Влтавы – популярной прогулочной Смиховской набережной (Наплавке) в Праге – уже в четвертый раз пройдет грандиозный фестиваль азиатской кухни Asia Food Fest. Здесь вы точно убедитесь в том, что азиатская кухня – это вовсе не только рис и лапша.

Повара из 40 стран мира предложат попробовать очень разнообразные блюда со всего азиатского континента, кухня которого славится использованием большого количества специй и соусов. В этот день на пражской набережной будут витать экзотические ароматы пряностей, как в азиатских городах. На фестивале будут представлены блюда из Китая, Таиланда, Японии, Вьетнама, Ливана, Грузии, Азербайджана, Сирии, Монголии, Йемена, Мальдив, Омана и других стран.

Цель акции – представить как можно больше составляющих кулинарного искусства этих стран и предложить гостям традиционные блюда, которые сохранили свою аутентичность. Среди таких блюд будут, например, малайзийский острый суп с лапшой ЛАКСА, японский фастфуд с пшеничной лапшой РАМЭН, тайский кисло-острый суп с креветками, курицей и рыбой ТОМ-ЯМ и многое другое.

В уникальных вок-сковородах на фестивале Asia Food Fest опытные повара будут готовить рисовую лапшу БУН БО НАМ БО, курицу КУНГ ПАО, лапшу ПАД ТАЙ и другие традиционные азиатские блюда. Приправить лапшу вам предложат экзотическими соусами: кунжутным, соевым, арахисовым, чили. К блюдам повара будут добавлять специи: кориандр, шафран, галангал, кари и имбирь.

Также на фестивале можно будет купить вкуснейшие пельмени, хачапури, димсам и др.

Фестиваль Asia Food Fest – это отличная возможность познакомиться с экзотическими блюдами и побывать в мультикультурной среде в настоящей азиатской атмосфере.

Акция будет проходить с 10:00 до 20:00. Билеты можно купить на месте (до 50 крон).

Страница мероприятия на Facebook.