Фестиваль Prague Pride 2017 и гей-парад в Праге

С 7 по 13 августа 2017 года в Праге будет проходить седьмой фестиваль Prague Pride, кульминацией которого становится ежегодный гей-парад (12 августа). В программу войдет множество культурных, общественных и духовных акций

С 7 по 13 августа в Праге будет проходить фестиваль толерантности Prague Pride 2017 в поддержку представителей сексуальных меньшинств. На 12 августа запланирован гей-парад.

Фестиваль предложит разнообразные мероприятия не только для геев, лесбиянок и трансгендеров, но и для членов их семей, друзей и коллег, которые хотят узнать что-то новое о сексуальных меньшинствах и просто развлечься. Темой 7-го фестиваля будут однополые союзы и разница между понятиями «уважение» и «толерантность».

В этом году фестиваль Prague Pride пригласил известных международных гостей. Многие из них приедут в Прагу, чтобы поделиться своей вдохновляющей историей. Перед началом фестиваля в Праге будет проходить рекламная кампания, в рамках которой в городе появятся тематические билборды с распространенными выражениями о сообществе ЛГБТ.

Гей-парад состоится в субботу, 12 августа. Начало запланировано на 13:00 на Вацлавской площади. Отсюда участники отправятся через центр города по направлению к Летенским садам.

Полная программа фестиваля представлена на официальном сайте.