Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
02d 23 °C
Фестиваль Prague Pride 2017 и гей-парад в Праге

Фестиваль Prague Pride 2017 и гей-парад в Праге

Vladislava M 54 0
С 7 по 13 августа 2017 года в Праге будет проходить седьмой фестиваль Prague Pride, кульминацией которого становится ежегодный гей-парад (12 августа). В программу войдет множество культурных, общественных и духовных акций
Фестиваль Prague Pride 2017 и гей-парад в Праге
Время:
07.08.2017 - 13.08.2017

С 7 по 13 августа в Праге будет проходить фестиваль толерантности Prague Pride 2017 в поддержку представителей сексуальных меньшинств. На 12 августа запланирован гей-парад.

Фестиваль предложит разнообразные мероприятия не только для геев, лесбиянок и трансгендеров, но и для членов их семей, друзей  и коллег, которые хотят узнать что-то новое о сексуальных меньшинствах и просто развлечься. Темой 7-го фестиваля будут однополые союзы и разница между понятиями «уважение» и «толерантность».

В этом году фестиваль Prague Pride пригласил известных международных гостей. Многие из них приедут в Прагу, чтобы поделиться своей вдохновляющей историей. Перед началом фестиваля в Праге будет проходить рекламная кампания, в рамках которой в городе появятся тематические билборды с распространенными выражениями о сообществе ЛГБТ.

Гей-парад состоится в субботу, 12 августа. Начало запланировано на 13:00 на Вацлавской площади. Отсюда участники отправятся через центр города по направлению к Летенским садам.

Полная программа фестиваля представлена на официальном сайте.

 

Рассказать всем:
Темы
фестиваль лгбт
Читайте
по теме 
Крупнейший фестиваль азиатской кухни на набережной в Праге
12.07.2017 12:05 Фестивали
Крупнейший фестиваль азиатской кухни на набережной в Праге
25 0
Большой фестиваль уличной еды на набережной в Праге
11.07.2017 14:24 Фестивали
Большой фестиваль уличной еды на набережной в Праге
96 0
Крупнейший европейский фестиваль мороженого в Праге
14.06.2017 13:54 Фестивали
Крупнейший европейский фестиваль мороженого в Праге
1828 0
Первый уличный фестиваль на Смиховской набережной в Праге
07.06.2017 17:29 Фестивали
Первый уличный фестиваль на Смиховской набережной в Праге
1290 0
Ближайшие события:
с 05.06.2017
по 15.07.2017
Главные кинопремьеры Чехии в июне 2017
Кино
Главные кинопремьеры Чехии в июне 2017
657 0
19
июля
Обладательница 9 «Грэмми» Нора Джонс впервые выступит в Чехии
Музыка
Обладательница 9 «Грэмми» Нора Джонс впервые выступит в Чехии
828 0
с 19.07.2017
по 22.07.2017
Легенда британского джаз-фанка Jamiroquai приедет в Чехию
Музыка
Легенда британского джаз-фанка Jamiroquai приедет в Чехию
1044 0
22
июля
Международный семинар Тэнсин Сёдэн Катори Синто-рю в Праге
Спорт
Международный семинар Тэнсин Сёдэн Катори Синто-рю в Праге
251 0
с 19.07.2017
по 22.07.2017
На Colours of Ostrava приедут Imagine Dragons и Birdy
Музыка
На Colours of Ostrava приедут Imagine Dragons и Birdy
1417 0
с 04.07.2017
по 25.07.2017
Международный фестиваль органной музыки в соборе святого Вита в Праге
Музыка
Международный фестиваль органной музыки в соборе святого Вита в Праге
711 0
25
июля
Александр Малинин выступит в Карловых Варах
Музыка
Александр Малинин выступит в Карловых Варах
901 0
с 10.05.2017
по 30.07.2017
Выставка «Уникальный мир Адольфа Борна» на Кампе
Выставки
Выставка «Уникальный мир Адольфа Борна» на Кампе
519 0
с 11.07.2017
по 07.08.2017
Летний фестиваль старинной королевской музыки Versailles в Праге
Музыка
Летний фестиваль старинной королевской музыки Versailles в Праге
1075 0
с 07.08.2017
по 13.08.2017
Фестиваль Prague Pride 2017 и гей-парад в Праге
Фестивали
Фестиваль Prague Pride 2017 и гей-парад в Праге
54 0


Мобильная версия