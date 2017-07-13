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Премьера: Цирковое представление с артистами из Руанды, Чехии и Канады в Праге

Премьера: Цирковое представление с артистами из Руанды, Чехии и Канады в Праге

Vladislava M 107 0
Уникальный международный проект HIT от цирка La Putyka и артистов из Руанды представят эксклюзивно на фестивале нового цирка на Летне. Премьера состоится 17 августа 2017 года. Представление откроет фестиваль Letní Letna.
Премьера: Цирковое представление с артистами из Руанды, Чехии и Канады в Праге
Место:
Letenské sady
Время:
17.08.2017 - 21.08.2017
Адрес:
Letenské sady, Praha
Стоимость:
590 крон
Купить билеты

17 августа на Летенском холме в Праге состоится открытие международного фестиваля нового цирка Letní Letna. Откроет его проект Hit, Tell the difference, который соберет в одном шапито акробатов, танцовщиц, актеров и музыкантов из Руанды, Чехии и Канады. Жители и гости Праги смогут увидеть это представление первыми.

Показывать представление длительностью в 70 минут будут с 17 по 21 августа в разное время.

Hit, Tell the difference – это проект, объединяющий разные культуры и поэтику цирков La Putyka и Future Vision Acrobat. Его создавали в Праге и прямо в Руанде, где руководитель чешской труппы Ростислав Новак младший тренировался с частью артистов вместе с руандскими циркачами.

На фестиваль в Прагу приедет 10 артистов из Руанды, среди них есть дети, сироты, бездомные, музыканты, воздушные гимнасты и акробаты. Все они встретятся с членами цирка La Putyka и его гостями.

Музыку для проекта написал Ян Крижижек, фронтмен группы Walk Choc Ice и член Blue Effect вместе с солистом цирка La Putyka Андреем Радым. В рамках проекта снимают также документальный фильм, который будут показывать в кинотеатрах в 2018 году. Кадры из фильма можно будет увидеть на фестивале  Letní Letná этим летом. Именно в дни фестиваля отснимут новые материалы для фильма.

Представление HIT будет не единственной премьерой в рамках Фестиваля нового цирка на Летне. Новейшее представление «Коллапс» (Kolaps) представит популярный коллектив альтернативного цирка Losers Cirque Company.

Также в Праге состоится премьера представления «Героини» (Hrdinky) от воздушных акробаток из цирка Cirkus TeTy. Спортсменки покажут необычные формы воздушной акробатики с элементами физического театра. Серьезную тему, интерпретированную в шуточной форме, выбрал для своего представления «Hello, Polly!» чешский коллектив Duo Hand to Violin. Премьера состоится именно на фестивале на Летне.

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Темы
Цирк фестиваль Прага
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