Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 20 °C
Юбилейный международный фестиваль классической музыки «Прага Дворжака»

Юбилейный международный фестиваль классической музыки «Прага Дворжака»

Тамара Гуржий 385 0
С 8 по 23 сентября 2017 года в Праге пройдет десятый международный фестиваль «Прага Дворжака». В нем примут участие мировые звезды оперы, Лондонский филармонический оркестр, пианист Жан-Ив Тибоде и другие выдающиеся музыканты.
Юбилейный международный фестиваль классической музыки «Прага Дворжака»
Место:
Rudolfinum
Время:
08.09.2017 - 23.09.2017
Адрес:
Alšovo nábřeží 79/12, Praha 1 - Staré Město, 110 00
Купить билеты

C 8 по 23 сентября 2017 года в Праге будет проходить десятый (юбилейный)  международный музыкальный фестиваль, приуроченный к 176-й годовщине создателя чешской национальной музыкальной школы –  гениального композитора Антонина Дворжака.

Фестиваль под названием Dvořakova Praha («Прага Дворжака») всегда начинается в канун рождения великого композитора. Несколько лет своей жизни Антонин Дворжак работал директором национальной консерватории в Нью-Йорке. В то время была написана наиболее известная его работа – Симфония #9 под названием «Из Нового света».

В этом году в фестивале примут участие лучшие мировые звезды оперного пения, которых объединяет Метрополитен-опера Нью-Йорка и другие престижные сцены. Это Кристин Ополайс, Петр Бечала, Рене Папе, Майкл Спайрс, Адам Плахетка, Ян Мартиник и др. 

Также на фестивале будет представлен один из лучших мировых оркестров – Лондонский филармонический оркестр под управлением дирижера Владимира Юровского. Кроме того, к фестивалю присоединится выдающийся французский пианист Жан-Ив Тибоде.

Главные концерты фестиваля пройдут в пражском Рудольфинуме. Камерные концерты в рамках фестиваля состоятся в Соборе святого Вита и Анежском монастыре.

Ознакомиться с подробной программой и купить билеты можно на официальном сайте фестиваля www.dvorakovapraha.cz.

 

Рассказать всем:
Темы
фестиваль Классическая музыка Прага
Читайте
по теме 
Фестиваль кофе в Праге: Мастер-классы, лекции, дегустации
16.08.2017 15:47 Фестивали
Фестиваль кофе в Праге: Мастер-классы, лекции, дегустации
139 0
Премьера: Цирковое представление с артистами из Руанды, Чехии и Канады в Праге
13.07.2017 13:26 Фестивали
Премьера: Цирковое представление с артистами из Руанды, Чехии и Канады в Праге
935 0
Фестиваль Prague Pride 2017 и гей-парад в Праге
12.07.2017 12:45 Фестивали
Фестиваль Prague Pride 2017 и гей-парад в Праге
2879 0
Крупнейший фестиваль азиатской кухни на набережной в Праге
12.07.2017 12:05 Фестивали
Крупнейший фестиваль азиатской кухни на набережной в Праге
511 0
Ближайшие события:
с 01.08.2017
по 26.08.2017
Вход свободный: Выставка «Пути римских императоров» в Праге
Выставки
Вход свободный: Выставка «Пути римских императоров» в Праге
314 0
26
августа
Большой фестиваль уличной еды на набережной в Праге
Фестивали
Большой фестиваль уличной еды на набережной в Праге
1377 0
с 26.08.2017
по 27.08.2017
«Ночь крепостей и замков 2017» в Чехии
Другие события
«Ночь крепостей и замков 2017» в Чехии
1304 0
с 05.07.2017
по 31.08.2017
Культурно-развлекательная программа РЦНК в Праге на лето 2017
Другие события
Культурно-развлекательная программа РЦНК в Праге на лето 2017
939 0
с 24.08.2017
по 02.09.2017
Фестиваль новой и экспериментальной музыки «Остравские дни»
Фестивали
Фестиваль новой и экспериментальной музыки «Остравские дни»
550 0
с 17.08.2017
по 03.09.2017
Международный фестиваль цирка на Летне в Праге
Фестивали
Международный фестиваль цирка на Летне в Праге
1797 0
09
сентября
Крупнейший фестиваль азиатской кухни на набережной в Праге
Фестивали
Крупнейший фестиваль азиатской кухни на набережной в Праге
511 0
с 09.09.2017
по 10.09.2017
Самый вкусный фестиваль Бургерфест 2017 в Праге
Фестивали
Самый вкусный фестиваль Бургерфест 2017 в Праге
1203 0
с 12.09.2017
по 13.09.2017
Мировая премьера в Праге: Театральная постановка бестселлера Светланы Алексиевич
Театр
Мировая премьера в Праге: Театральная постановка бестселлера Светланы Алексиевич
250 0
с 19.06.2017
по 14.09.2017
«Кинобус 2017» в Праге: Бесплатные киносеансы под открытым небом
Кино
«Кинобус 2017» в Праге: Бесплатные киносеансы под открытым небом
1725 0


Мобильная версия