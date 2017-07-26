Юбилейный международный фестиваль классической музыки «Прага Дворжака»

С 8 по 23 сентября 2017 года в Праге пройдет десятый международный фестиваль «Прага Дворжака». В нем примут участие мировые звезды оперы, Лондонский филармонический оркестр, пианист Жан-Ив Тибоде и другие выдающиеся музыканты.

C 8 по 23 сентября 2017 года в Праге будет проходить десятый (юбилейный) международный музыкальный фестиваль, приуроченный к 176-й годовщине создателя чешской национальной музыкальной школы – гениального композитора Антонина Дворжака.

Фестиваль под названием Dvořakova Praha («Прага Дворжака») всегда начинается в канун рождения великого композитора. Несколько лет своей жизни Антонин Дворжак работал директором национальной консерватории в Нью-Йорке. В то время была написана наиболее известная его работа – Симфония #9 под названием «Из Нового света».

В этом году в фестивале примут участие лучшие мировые звезды оперного пения, которых объединяет Метрополитен-опера Нью-Йорка и другие престижные сцены. Это Кристин Ополайс, Петр Бечала, Рене Папе, Майкл Спайрс, Адам Плахетка, Ян Мартиник и др.

Также на фестивале будет представлен один из лучших мировых оркестров – Лондонский филармонический оркестр под управлением дирижера Владимира Юровского. Кроме того, к фестивалю присоединится выдающийся французский пианист Жан-Ив Тибоде.

Главные концерты фестиваля пройдут в пражском Рудольфинуме. Камерные концерты в рамках фестиваля состоятся в Соборе святого Вита и Анежском монастыре.

Ознакомиться с подробной программой и купить билеты можно на официальном сайте фестиваля www.dvorakovapraha.cz.