Фестиваль кофе в Праге: Мастер-классы, лекции, дегустации

14-15 октября 2017 года в пражском Кампусе на Гибернской состоится шестой фестиваль Prague Coffee Festival. Любителей кофе ждут полезные мастер-классы, интересные лекции, дегустации и многое другое. Для детей – развлекательная программа.

Фото: https://www.facebook.com/PragueCoffeeFestival/

С 14 по15 октября 2017 года в Праге в шестой раз пройдет фестиваль кофе Prague Coffee Festival. Главная цель акции – поддержать чешскую культуру приготовления кофе и дать возможность всем почитателями этого напитка встретиться и пообщаться на одной площадке.

Фестиваль даст возможность больше узнать о секретах приготовления кофе, его вкусах, ароматах и сортах. Мероприятие может быть интересным как специалистам по приготовлению кофе, так и начинающим любителям, желающим постичь все тонкости этого искусства.

Программа фестиваля включает в себя лекции на тему кофе от профессиональных специалистов, демонстрацию прожарки зерен кофе и дегустацию разных сортов этого замечательного напитка.

На фестивале вы сможете узнать о новых кофейнях и мастерах приготовления кофе – бариста. Также можно будет посетить мастер-классы альтернативных способов приготовления кофе. На это кофейное мероприятие можно приходить с детьми, им тоже не должно быть скучно: организаторы подготовили для них увлекательную развлекательную программу.