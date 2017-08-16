Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 13 °C
Фестиваль кофе в Праге: Мастер-классы, лекции, дегустации

Фестиваль кофе в Праге: Мастер-классы, лекции, дегустации

Тамара Гуржий 329 0
14-15 октября 2017 года в пражском Кампусе на Гибернской состоится шестой фестиваль Prague Coffee Festival. Любителей кофе ждут полезные мастер-классы, интересные лекции, дегустации и многое другое. Для детей – развлекательная программа.
Фото: https://www.facebook.com/PragueCoffeeFestival/
Фестиваль кофе в Праге: Мастер-классы, лекции, дегустации
Место:
Kampus Hybernská
Время:
14.10.2017 - 15.10.2017
Адрес:
Hybernska 4, Praha 1.
Купить билеты

С 14 по15 октября 2017 года в Праге в шестой раз пройдет фестиваль кофе Prague Coffee Festival. Главная цель акции – поддержать чешскую культуру приготовления кофе и дать возможность всем почитателями этого напитка встретиться и пообщаться на одной площадке.

Фестиваль даст возможность больше узнать о секретах приготовления кофе, его вкусах, ароматах и сортах. Мероприятие может быть интересным как специалистам по приготовлению кофе, так и начинающим любителям, желающим постичь все тонкости этого искусства.

Программа фестиваля включает в себя лекции на тему кофе от профессиональных специалистов, демонстрацию прожарки зерен кофе и дегустацию разных сортов этого замечательного напитка.

На фестивале вы сможете узнать о новых кофейнях и мастерах приготовления кофе – бариста. Также можно будет посетить мастер-классы альтернативных способов приготовления кофе. На это кофейное мероприятие можно приходить с детьми, им тоже не должно быть скучно: организаторы подготовили для них увлекательную развлекательную программу.

 

Рассказать всем:
Темы
кофейни Прага фестиваль отдых
Читайте
по теме 
Мультижанровый фестиваль KAVÁRNY NAŽIVO в кофейнях чешских городов
29.09.2016 14:41 Фестивали
Мультижанровый фестиваль KAVÁRNY NAŽIVO в кофейнях чешских городов
927 0
В Праге пройдет фестиваль кофе
16.11.2014 09:06 Фестивали
В Праге пройдет фестиваль кофе
1504 0
Ближайшие события:
с 12.09.2017
по 13.09.2017
Мировая премьера в Праге: Театральная постановка бестселлера Светланы Алексиевич
Театр
Мировая премьера в Праге: Театральная постановка бестселлера Светланы Алексиевич
681 0
с 19.06.2017
по 14.09.2017
«Кинобус 2017» в Праге: Бесплатные киносеансы под открытым небом
Кино
«Кинобус 2017» в Праге: Бесплатные киносеансы под открытым небом
1968 0
с 15.09.2017
по 17.09.2017
Бесплатные экскурсии по Староместской ратуше в Праге
Другие события
Бесплатные экскурсии по Староместской ратуше в Праге
590 0
21
сентября
«Белорусский сон»: Показ фильма и дискуссия
Другие события
«Белорусский сон»: Показ фильма и дискуссия
357 0
22
сентября
В Праге выступит Симон Осиашвили
Музыка
В Праге выступит Симон Осиашвили
607 0
с 22.09.2017
по 23.09.2017
Событие года в мире интернет-бизнеса в Праге: Конференция WebExpo 2017
Обучение
Событие года в мире интернет-бизнеса в Праге: Конференция WebExpo 2017
1049 0
с 08.09.2017
по 23.09.2017
Юбилейный международный фестиваль классической музыки «Прага Дворжака»
Фестивали
Юбилейный международный фестиваль классической музыки «Прага Дворжака»
516 0
с 01.09.2017
по 30.09.2017
Культурно-развлекательная программа РЦНК в Праге на сентябрь 2017
Другие события
Культурно-развлекательная программа РЦНК в Праге на сентябрь 2017
619 0
с 21.06.2017
по 30.09.2017
Летняя программа в саду Анежского монастыря Anežka Live! в Праге
Другие события
Летняя программа в саду Анежского монастыря Anežka Live! в Праге
1200 0
04
октября
Концерт группировки «Ленинград» в Праге
Музыка
Концерт группировки «Ленинград» в Праге
5873 0


Мобильная версия