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Бесплатные экскурсии по историческим зданиям Праги и других городов

Бесплатные экскурсии по историческим зданиям Праги и других городов

Vladislava M 142 0
В конце сентября – начале октября в Чехии пройдет фестиваль «День архитектуры 2017». В этом году он будет посвящен воде и городу. В рамках акции откроются многие здания: как старинные, так и новейшие.
Бесплатные экскурсии по историческим зданиям Праги и других городов
Место:
разные города и поселки Чехии
Время:
28.09.2017 - 05.10.2017
Стоимость:
бесплатно, некоторые экскурсии платные

В конце сентября и начале октября (с 28 сентября по 5 октября) в Чехии пройдет осенний фестиваль «День архитектуры». Программа в Праге запланирована на выходные 30 сентября – 1 октября.

В рамках акции снова откроют свои двери и ворота закрытые в обычное время здания. Среди объектов, которые можно будет посетить, будут как старинные, тайные и забытые здания, так и новейшие, полные новых технологий и составляющие новые доминанты городов сооружения.

Тема 2017 года: вода, люди и города

Организаторы фестиваля – объединение KRUH –в этом году делают акцент на качественную современную архитектуру в рамках темы «Вода, люди и города». Облагораживание набережных чешских рек, значение воды, объединение культуры с природными пейзажами и интересные здания: от исторических индустриальных комплексов до современных частных домов. Обо всем этом желающим будут рассказывать сами архитекторы, урбанисты, историки и другие специалисты.

Экскурсии в 60 городах Чехии

Программа фестиваля действительно богатая. Акции пройдут более чем в 60-ти городах и поселках по всей Чехии. Например, в Праге набережную Влтавы можно будет осмотреть с палубы корабля: участники увидят Энгелову водопроводную станцию в Подоли и узнают много интересных фактов. Также можно будет посетить Велетржни дворец, комплекс Jatka 78, побывать на экскурсии о кубистических виллах.

В Вимперке будут рассказывать об истории замковых водных и канализационных систем. В Оломоуце покажут, как функционируют средства защиты от наводнений, в Черношице – организуют экскурсии на лодках.

Многие экскурсии - бесплатные 

Экскурсии и лекции будут проходить в некоторых городах уже с 28-го сентября по 5-е октября. Большинство акций в рамках Дня архитектуры бесплатные, за исключением некоторых специализированных экскурсий на кораблях, автобусах и др.

Подробную программу республиканского фестиваля День архитектуры 2017 в разных городах Чехии и Словакии можно посмотреть на сайте www.denarchitektury.cz.

Билеты на платные экскурсии продаются через портал www.goout.cz.

 

 

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Темы
фестиваль архитектура Прага Чехия экскурсии
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