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Большой фестиваль супов и гуляшей на набережной в Праге

Большой фестиваль супов и гуляшей на набережной в Праге

Vladislava M 468 0
21-го октября на Смиховской набережной пройдет большой фестиваль супов «Поливковани». Гости смогут попробовать традиционные супы со всего мира. Новшество этой осени – секция соусов и гуляшей. Входной билет – 50 крон.
Большой фестиваль супов и гуляшей на набережной в Праге
Место:
Smíchovská Náplavka
Время:
21.10.2017
Адрес:
Hořejší nábřeží Прага 15000
Стоимость:
50 крон, детям бесплатно

21 октября на Смиховской набережной в Праге пройдет четвертый фестиваль супов и гуляшей «Поливковани». Посетители смогут попробовать не только традиционные чешские супы (брамборачка, кулайда, кнедличкова и др.), но и самые известные супы со всего мира.

В предложении вы найдете русский борщ, мексиканские чипотле и менудо, малайзискую лаксу, французский буйабес, вьетнамский пхо, испанский коцидо, марокканскую хариру, японский суп мисо и многое другое.

Вегетарианцам точно понравится богатый выбор бобовых и овощных супов-кремов. Кроме того, только этой осенью фестиваль супов впервые откроет новую секцию соусов и гуляшей!

К супам посетителям предложат всевозможные булочки, соленое печенье. Также можно будет купить теплые напитки, включая глинтвейн, сидр и, конечно же, разливное пиво.

Входной билет можно купить на месте за 50 крон (дети до 12 лет и обладатели ZTP бесплатно).

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Темы
фестиваль Прага еда
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