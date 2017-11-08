Фестиваль конопли CANNAFEST в Праге

С 10 по 12 ноября в выставочном комплексе PVA Expo в Праге пройдет крупнейший международный фестиваль конопли Cannafest.

С 10 по 12 ноября 2017 года в Праге уже в восьмой раз пройдет фестиваль конопли CANNAFEST. По словам организаторов, это будет крупнейший в мире фестиваль такой тематики.

В этом году мероприятие пройдет в выставочном комплексе PVA Expo в районе Праги Летняны. По техническим причинам во дворце Жофин его провести не удалось. На выставке представят свои товары больше 250 участников. Желающие смогут купить косметику с коноплей, одежду, приборы для курения конопли, семена или предметы для выращивания этого растения. Прошлогоднюю выставку посетило более 30 000 человек.

Кроме ярмарки-продажи организаторы подготовили интересную развлекательную программу с показом фильмов, образовательными семинарами и зоной релакса на улице. Гости также смогут посетить выступление скейтбордистов, конкурс граффити и несколько концертов.

Ярмарке предшествует двухдневная конференция, на которой выступят эксперты по исследованиям марихуаны, профессионалы по выращиванию конопли, специалисты по ее использованию в хозяйственных целях, а также пациенты и активисты, борющиеся за ее легализацию.

Посмотреть подробную программу и получить информацию о билетах можно на официальном сайте фестиваля.