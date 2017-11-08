Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
10n 6 °C
Фестиваль конопли CANNAFEST в Праге

Фестиваль конопли CANNAFEST в Праге

Vladislava M 271 0
С 10 по 12 ноября в выставочном комплексе PVA Expo в Праге пройдет крупнейший международный фестиваль конопли Cannafest.
Фестиваль конопли CANNAFEST в Праге
Место:
PVA Letňany Expo
Время:
10.11.2017 - 12.11.2017
Адрес:
Beranových 667 199 00 Praha 9 – Letňany
Стоимость:
150-350 крон
Купить билеты

С 10 по 12 ноября 2017 года в Праге уже в восьмой раз пройдет фестиваль конопли CANNAFEST. По словам организаторов, это будет крупнейший в мире фестиваль такой тематики.

В этом году мероприятие пройдет в выставочном комплексе PVA Expo в районе Праги Летняны. По техническим причинам во дворце Жофин его провести не удалось. На выставке представят свои товары больше 250 участников. Желающие смогут купить косметику с коноплей, одежду, приборы для курения конопли, семена или предметы для выращивания этого растения. Прошлогоднюю выставку посетило более 30 000 человек.

Кроме ярмарки-продажи организаторы подготовили интересную развлекательную программу с показом фильмов, образовательными семинарами и зоной релакса на улице. Гости также смогут посетить выступление скейтбордистов, конкурс граффити и несколько концертов.

Ярмарке предшествует двухдневная конференция, на которой выступят эксперты по исследованиям марихуаны, профессионалы по выращиванию конопли, специалисты по ее использованию в хозяйственных целях, а также пациенты и активисты, борющиеся за ее легализацию.

Посмотреть подробную программу и получить информацию о билетах можно на официальном сайте фестиваля.

Рассказать всем:
Темы
марихуана фестиваль Прага конференция
Читайте
по теме 
Фестиваль конопли Cannafest 2016 в Праге
01.11.2016 08:28 Фестивали
Фестиваль конопли Cannafest 2016 в Праге
2354 0
Ярмарка Cannafest Prague 2014
20.10.2014 10:24 Фестивали
Ярмарка Cannafest Prague 2014
2212 0
Выставка-ярмарка Cannafest в Праге 2013
17.10.2013 09:56 Другие события
Выставка-ярмарка Cannafest в Праге 2013
2295 0
Ближайшие события:
09
ноября
Человек-оркестр и виртуозный гитарист Юрий Наумов в Праге
Музыка
Человек-оркестр и виртуозный гитарист Юрий Наумов в Праге
199 0
с 09.11.2017
по 10.11.2017
Международный Фестиваль маркетинга 2017 в Праге
Фестивали
Международный Фестиваль маркетинга 2017 в Праге
932 0
с 10.11.2017
по 12.11.2017
Фестиваль конопли CANNAFEST в Праге
Фестивали
Фестиваль конопли CANNAFEST в Праге
271 0
с 12.06.2017
по 12.11.2017
Фотовыставка редких животных Wild For Life в аэропорту Праги
Выставки
Фотовыставка редких животных Wild For Life в аэропорту Праги
677 0
с 10.11.2017
по 12.11.2017
Семинар русских фильмов в Годонине: Духовное кино
Кино
Семинар русских фильмов в Годонине: Духовное кино
360 0
14
ноября
Выставка в Праге: Как выбрать лучшую зарубежную школу
Обучение
Выставка в Праге: Как выбрать лучшую зарубежную школу
551 0
15
ноября
Концерт финской группы The Rasmus в Праге
Музыка
Концерт финской группы The Rasmus в Праге
1018 0
17
ноября
Премьера в Праге: Санкт-Петербургский балет на льду «Щелкунчик»
Театр
Премьера в Праге: Санкт-Петербургский балет на льду «Щелкунчик»
1096 0
17
ноября
Знаменитый дуэт Hurts снова выступит в Праге
Музыка
Знаменитый дуэт Hurts снова выступит в Праге
898 0
с 14.11.2017
по 18.11.2017
Премьера в Чехии: Симфонический оркестр LORDS OF THE SOUND с шоу Oscar Music Awards
Музыка
Премьера в Чехии: Симфонический оркестр LORDS OF THE SOUND с шоу Oscar Music Awards
512 0


Мобильная версия