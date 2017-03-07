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Казахские посиделки на Наурыз в Праге

Казахские посиделки на Наурыз в Праге

Vladislava M 292 0
21 марта бар Kachna Al Capone в Праге приглашает всех желающих отметить казахский праздник весны Наурыз. Записывайтесь на посиделки заранее!
Казахские посиделки на Наурыз в Праге
Место:
бар Kachna Al Capone
Время:
21.03.2017
Адрес:
Blanická 1789/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Стоимость:
300 крон для взрослого, 100 крон для детей от 5 лет

21 марта в 15 часов в баре Kachna Al Capone по адресу Blanická 26 пройдут настоящие казахские посиделки «В преддверии Наурыза». Гостям предложат погрузиться в неповторимую атмосферу казахского чаепития и угоститься вкусными сладостями.

Весна в Казахстане наступает 21 марта с наступлением светлого праздника Наурыза. Он символизирует весеннее равноденствие, обновление природы, любовь, дружбу и плодородие. В это день люди нарядно одеваются, ходят в гости к близким и родным, говорят добрые пожелания.

По старинной традиции женщины  в Казахстане приносили с собой в гости на Наурыз отрез красивой ткани 2,5 метра, а самые состоятельные и щедрые мужчины могли принести в дар барашка или коня. На наших посиделках мы ограничимся только организационным взносом: 350 крон со взрослого и 100 крон с ребенка от 5 лет.

Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь на посиделки заранее по телефону 774018784.

Спиртное и другие напитки, кроме чая, оплачиваются отдельно. На выходе каждый гость получит подарок по казахской традиции: сладости и баурсаки (традиционные мучные изделия).

 

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Темы
праздники Казахстан Прага
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