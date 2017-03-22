Мастер-класс Розы Сябитовой в Праге: «Судьба – это результат нашего выбора»

Известная телеведущая Роза Сябитова 26 мая 2017 года проведет авторский мастер-класс для женщин, которые хотят добиться успеха.

26 мая 2017 года в Прагу приедет известная российская телеведущая, обаятельная сваха из программы «Давай поженися» и владелица агентства знакомств Роза Сябитова.

В зале Dlobačov пятизвездочного отеля Pyramida Роза встретится с жительницами Праги и проведет для них мастер-класс «Судьба – это результат нашего выбора». Главная тема мастер-класса – как стать успешной женщиной.

Роза Сябитова, которая добилась больших успехов в разных сферах деятельности и сделала себя счастливой сама, не понаслышке знает, о чем говорит. Это человек с поразительной внутренней силой и качествами характера, которые помогают достигать в жизни своих целей и никогда не отступать.

26 мая Роза расскажет, как достичь больших высот в любых начинаниях и поделится собственным опытом, а также ответит на вопросы аудитории.

Билеты уже в продаже. Заказ билетов по телефонам 608 260 868, 774 058 550

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