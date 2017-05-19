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Поэтический вечер "Без фарса", весна 2016 года

Поэтический вечер "Без фарса", весна 2016 года

Вадим Терентьев 52 0
Встреча для любителей поэзии в Праге.
Поэтический вечер "Без фарса", весна 2016 года
Место:
Dark Velvet Café Bar
Время:
20.05.2017 18:00
Адрес:
Husitská 15, Praha 3 - Žižkov
Стоимость:
Свободный
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20 мая в Dark Velvet Café Bar на Жижкове по адресу Husitská 15 пройдет второй по счету поэтический вечер „Без фарса“. На вечере выступают как поэты любители, так и те, кто имеет больший опыт в данной сфере. Команда „Без фарса“ задалась целью донести поэзию и дух независимого творчества в широкие массы. 

Первое мероприятие запомнилось всем множеством гостей, теплой атмосферой и невероятным количеством творческих самородков, котрые имели возможность выступить на открытом микрофоне в конце вечера. Проект имеет большие планы на будущее и полон новых идей. 

В субботу „Без фарса“ проведет свой дебютный музыкально-поэтический вечер. 

Читать начинают в 19:00.
Подробнее о вечере можно узнать во встрече Вконтакте или у организаторов.

 

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