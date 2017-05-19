Поэтический вечер "Без фарса", весна 2016 года

Встреча для любителей поэзии в Праге.

20 мая в Dark Velvet Café Bar на Жижкове по адресу Husitská 15 пройдет второй по счету поэтический вечер „Без фарса“. На вечере выступают как поэты любители, так и те, кто имеет больший опыт в данной сфере. Команда „Без фарса“ задалась целью донести поэзию и дух независимого творчества в широкие массы.



Первое мероприятие запомнилось всем множеством гостей, теплой атмосферой и невероятным количеством творческих самородков, котрые имели возможность выступить на открытом микрофоне в конце вечера. Проект имеет большие планы на будущее и полон новых идей.

В субботу „Без фарса“ проведет свой дебютный музыкально-поэтический вечер.



Читать начинают в 19:00.

Подробнее о вечере можно узнать во встрече Вконтакте или у организаторов.