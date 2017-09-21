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Лев Рубинштейн в Праге: авторские чтения и дебаты

Лев Рубинштейн в Праге: авторские чтения и дебаты

artyommm 187 0
В Праге состоится встреча с российским поэтом-концептуалистом Львом Семеновичем Рубинштейном.
Лев Рубинштейн в Праге: авторские чтения и дебаты
Место:
tranzitdisplay
Время:
03.10.2017 19:00
Адрес:
Dittrichova 9/337, 12000 Прага

В Праге состоится авторский вечер российского поэта, литературного критика, публициста и эссеиста Льва Семеновича Рубенштейна. Рубинштейн занимается литературой с конца 1960-х гг. 

Он создал собственную стилистику минимализма, на которую повлияла его работа с библиотечными карточками. Новый жанр собрал в себя признаки вербального, изобразительного и перформативного искусства и стал называться жанром «картотеки». 

Лев Рубинштейн входит в число основоположников и лидеров московского концептуализма вместе с такими поэтами, как Всеволод Некрасов и Дмитрий Александрович Пригов. 

Широкую известность Рубинштейну принесли и его публицистические тексты о нынешней ситуации и политике в России. Поэт активно участвовал в протестном движении 2011-2012 гг. вместе с Людмилой Улицкой и Борисом Акуниным. 

Чтения и обсуждения будут проходить по-русски и по-чешски. 

Čtení i debata proběhnou v ruštině a češtině v překladu Aleny a Jana Machoninových. Pořádá Alena a Jan Machoninovi / Kulturní výsadek ve spolupráci s tranzit.cz

Встреча в Фейсбуке

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Темы
литература культура Прага писатели
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