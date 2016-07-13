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Рождественский фортепианный концерт Дениса Мацуева в Праге

Рождественский фортепианный концерт Дениса Мацуева в Праге

Vlada Marsheva 5485 0
Всемирно известный пианист Денис Мацуев даст в легендарном зале Рудольфинум в Праге завершающий концерт своего рождественского европейского тура.
Рождественский фортепианный концерт Дениса Мацуева в Праге
Место:
Рудольфинум, Пражская филармония
Время:
23.12.2016
Адрес:
Alšovo nábřeží 79/12, 110 00 Praha 1
Стоимость:
от 540 крон

23 декабря 2016 года в легендарном старинном зале филармонии Рудольфинум в Праге выступит виртуозный русский пианист Денис Мацуев. Пражский праздничный концерт станет завершающим выступлением рождественского гастрольного тура, во время которого музыкант будет играть в лучших концертных залах Европы. Особую атмосферу праздника концерту придаст уникальная акустика и блестящее архитектурное оформление (конец XIX века) пражской филармонии и исторического зала. В этот вечер Рудольфинум подарит всем атмосферу праздника и волшебства высокой классики.

 Зал Рудольфинум, Пражская филармония

Денис Мацуев – Народный Артист России, имя которого ассоциируется с традициями русской фортепианной школы, высочайшим качеством концертных программ, новаторскими творческими концепциями и глубокими художественными интерпретациями. Его называют одним из самых выдающихся современных русских пианистов.

В 1998 году Денис Мацуев стал победителем XI Международного конкурса им. П.И. Чайковского в Москве. Сейчас он – желанный гость лучших концертных залов мира, участник крупнейших музыкальных фестивалей, партнер ведущих симфонических оркестров мира. О нем пишут крупнейшие мировые издания (New York Times, The Guardian, Gramophone и др.).

Концерты Дениса Мацуева проходят с полными аншлагами. Поклонники классики высоко ценят его блестящее исполнение шедевров и смелые импровизации на основе известных произведений. Рождественское концертное турне Дениса Мацуева станет действительно значимым событием в культурной жизни Европы. На его выступлениях зрителей ждут восхитительные фортепианные композиции, невероятная энергия и артистическое обаяние талантливого музыканта.

Рудольфинум, в котором пройдет концерт Дениса Мацуева в Праге,  – известный во всем мире концертный зал, домашняя сцена Чешского филармонического оркестра, который впервые выступил здесь под управлением А. Дворжака в 1896 году. Здание в стиле неоренессанса построили в 1876-84 гг. Здесь расположена картинная галерея, музейная экспозиция и концертный зал им. Дворжака.

Организатор концерта – авторитетная немецкая компания BA Management.

Вся информация по телефону: +420774280420
Купить билеты на концерт Дениса Мацуева в Праге можно будет в редакции портала 420on.cz по адресу Václavské náměstí 57, Nové Město, Praha 1 (карта)

Видео: Денис Мацуев исполняет Концерт для фортепиано с оркестром №2,3 Рахманинова С. В.

 

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Темы
Классическая музыка концерт праздники Прага Рождество
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