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Инди-рокеры Kensington вернутся в Прагу в 2017 году

Инди-рокеры Kensington вернутся в Прагу в 2017 году

artyommm 428 0
Концерт в Lucerna Music Bar запланирован на 18 февраля.
Инди-рокеры Kensington вернутся в Прагу в 2017 году
Место:
Lucerna Music Bar
Время:
18.02.2017
Адрес:
Vodičkova 36, Praha 1
Стоимость:
450 крон

Голландская инди-рок группа Kensington выступит в пражском зале Lucerna Music Bar 18 февраля 2017 года. Билеты можно купить в предварительной продаже за 450 крон. 

Музыканты Kensington выступали в Чехии уже несколько раз, популярность группы среди чешских поклонников постоянно растет. В прошлом году группа два раза собирала арену в Амстердаме Ziggo Dome на 17 тысяч мест. В этом году они уже успели сделать в третий раз. 

На счету группы три студийных альбома, скоро должен выйти четвертый. Над последним диском Rivals музыканты работали с известным продюсером, обладателем премии Grammy Томом Лордом Алджем, который сотрудничал с The Rolling Stones, The Cure и No Doubt.

Kensington славится своими живыми выступлениями, на которых музыканты выкладываются на 100%. Поклонники в Праге могут с нетерпением ожидать очередного незабываемого музыкального праздника.

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Темы
музыка Инди Рок Lucerna Music Bar Прага
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