Инди-рокеры Kensington вернутся в Прагу в 2017 году

Концерт в Lucerna Music Bar запланирован на 18 февраля.

Голландская инди-рок группа Kensington выступит в пражском зале Lucerna Music Bar 18 февраля 2017 года. Билеты можно купить в предварительной продаже за 450 крон.

Музыканты Kensington выступали в Чехии уже несколько раз, популярность группы среди чешских поклонников постоянно растет. В прошлом году группа два раза собирала арену в Амстердаме Ziggo Dome на 17 тысяч мест. В этом году они уже успели сделать в третий раз.

На счету группы три студийных альбома, скоро должен выйти четвертый. Над последним диском Rivals музыканты работали с известным продюсером, обладателем премии Grammy Томом Лордом Алджем, который сотрудничал с The Rolling Stones, The Cure и No Doubt.

Kensington славится своими живыми выступлениями, на которых музыканты выкладываются на 100%. Поклонники в Праге могут с нетерпением ожидать очередного незабываемого музыкального праздника.