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Пионер британского блюза Джон Мейолл приедет в Прагу в марте 2016

Пионер британского блюза Джон Мейолл приедет в Прагу в марте 2016

artyommm 529 0
Билеты на концерт в театре «Арха» в Праге стоят 990 крон.
Пионер британского блюза Джон Мейолл приедет в Прагу в марте 2016
Место:
Divadlo Archa
Время:
02.03.2017
Адрес:
Na Poříčí 1047/26, 110 00 Praha 1-Nové Město
Стоимость:
990 крон
Купить билеты

Livin‘ & Lovin‘ – так называется новый тур британского короля блюза Джона Мейолла, в рамках которого он собирается выступить и в Праге. Концерт запланирован на 2 марта 2016 года в театре Archa. Там музыкант собирается представить и свой новый студийный альбом Find a Way to Care. Он появился на прилавках музыкальных магазинов в прошлом году.

Британский музыкант Джон Мейолл считается пионером блюза уже более 50 лет. Пластинке Find a Way to Care предшествовал очень успешный альбом A Special Life (2014 год). По мнению критиков и поклонников, это одна из лучших записей музыканта. Его ставят в один ряд с альбомом Bluesbreakers, записанный с Эриком Клэптоном, A Hard Road и Blues from Laurel Canyon.

 

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Темы
Блюз музыка концерт Прага
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