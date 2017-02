Пионер британского блюза Джон Мейолл приедет в Прагу в марте 2016

Билеты на концерт в театре «Арха» в Праге стоят 990 крон.

Livin‘ & Lovin‘ – так называется новый тур британского короля блюза Джона Мейолла, в рамках которого он собирается выступить и в Праге. Концерт запланирован на 2 марта 2016 года в театре Archa. Там музыкант собирается представить и свой новый студийный альбом Find a Way to Care. Он появился на прилавках музыкальных магазинов в прошлом году.

Британский музыкант Джон Мейолл считается пионером блюза уже более 50 лет. Пластинке Find a Way to Care предшествовал очень успешный альбом A Special Life (2014 год). По мнению критиков и поклонников, это одна из лучших записей музыканта. Его ставят в один ряд с альбомом Bluesbreakers, записанный с Эриком Клэптоном, A Hard Road и Blues from Laurel Canyon.