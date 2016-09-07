Финская группа Apocalyptica выступит в Праге

11 февраля виолончелисты Apocalyptica порадуют пражан оригинальными интерпретациями композиций в стиле хэви-метал к 20-летию своего первого альбома.

Фото: с it.wikipedia, Elo

Финская группа Apocalyptica празднует 20 лет с момента выхода первого студийного альбома под названием Plays Metallica By Four Cellos. Музыканты решили отпраздновать юбилей и порадовать поклонников расширенным изданием этого альбома. Кроме того, группа отправляется в европейское турне, во время которого заглянет и в Чехию.

В Праге Apocalyptica выступит 11 февраля 2017 года в культурном комплексе Forum Karlín. Зрителей ждут оригинальные виолончельные интерпретации композиций, изначально прославившихся в стиле хэви-метал.

Apocalyptica – финская музыкальная группа, которая исполняет композиции в стиле метал нестандартным способом: в аранжировках для виолончели. В состав группы на данный момент входит три классических виолончелиста. Кроме хэви-метала, музыканты играют и классику.

Apocalyptica получила широкий отклик, прежде всего, на адаптации композиций групп Metallica и Sepultura. Позже музыканты написали и собственные оригинальные произведения, в которых чувствуется влияние хэви-метала. С альбомом Reflections группа понемногу отошла от первоначальной направленности в стиле метал.