Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04n 7 °C
Green Day возвращаются в Прагу с новым альбомом и старыми хитами

Green Day возвращаются в Прагу с новым альбомом и старыми хитами

Vlada Marsheva 763 0
Американская группа Green Day 22 января 2017 года выступит в Праге. Концерт пройдет на арене Tipsport. В последний раз Green Day были в Чехии 7 лет назад.
Фото: wikimedia.org
Green Day возвращаются в Прагу с новым альбомом и старыми хитами
Место:
Tipsport Arena
Время:
22.01.2017
Адрес:
Za elektrárnou 419, Praha 170 00
Стоимость:
1190 крон (танцпол), сидячие места от 1250 крон
Купить билеты

Хотя легендарной панк-рок-группе Green Day уже скоро исполнится 30 лет, она возвращается в Чехию на пике творческого подъема. Доказательство тому – новые синглы Revolution Radio и Bang Bang, которые в течение 3 недель после выпуска взлетели на верхние строчки хит-парадов Billboard. Обе новые композиции войдут в последний, 12-й студийный альбом группы под названием Revolution Radio.

Официальный релиз пластинки, на которой поклонники найдут 12 новых песен, пройдет 7-го октября на лейбле Reprise/Warner Bros. По словам фронтмена группы Билли Джо Армстронга, альбом должен объединять вместе «потерянные души», чтобы они танцевали, пели и, главное, находили друг друга. Под таким девизом группа творит с начала своего существования.

На разогреве у Green Day будет выступать ска-панк-группа The Interrupters, основанная в 2012 году в Лос-Анджелесе. Музыканты представят в Праге свой второй альбом Say It Out Loud.

Билеты на концерт уже в продаже!

 

Рассказать всем:
Темы
концерт Прага Рок Панк музыка
Читайте
по теме 
Новогодняя елка: детское представление «ЗИМНЯЯ СКАЗКА 2017» в Праге
22.12.2016 10:38 Фестивали
Новогодняя елка: детское представление «ЗИМНЯЯ СКАЗКА 2017» в Праге
371 0
Долгожданный концерт: Валерий Меладзе в Праге 2017
20.12.2016 12:40 Музыка
Долгожданный концерт: Валерий Меладзе в Праге 2017
384 0
Концерт Океан Ельзи в Праге 2017
14.12.2016 08:35 Музыка
Концерт Океан Ельзи в Праге 2017
401 0
В Праге выступит легенда мирового рока Deep Purple
09.12.2016 16:28 Музыка
В Праге выступит легенда мирового рока Deep Purple
174 0
Ближайшие события:
с 16.12.2016
по 28.12.2016
«Щедрое Рождество с 420on»: розыгрыш шикарного ювелирного сета с гранатом от FP Garnet
Другие события
«Щедрое Рождество с 420on»: розыгрыш шикарного ювелирного сета с гранатом от FP Garnet
1096 0
с 04.12.2016
по 31.12.2016
Культурно-развлекательная программа РЦНК в Праге на декабрь 2016
Другие события
Культурно-развлекательная программа РЦНК в Праге на декабрь 2016
1054 0
с 23.11.2016
по 31.12.2016
Дарим подарки читателям: щедрое рождество с 420on.cz
Другие события
Дарим подарки читателям: щедрое рождество с 420on.cz
470 0
с 01.04.2016
по 31.12.2016
Тайны Староместской мостовой башни в Праге
Выставки
Тайны Староместской мостовой башни в Праге
1703 0
с 20.04.2016
по 31.12.2016
Обновленная постоянная экспозиция в Староместской мостовой башне
Выставки
Обновленная постоянная экспозиция в Староместской мостовой башне
742 0
с 10.05.2012
по 31.12.2016
"Славянская эпопея" Альфонса Мухи в Праге
Выставки
"Славянская эпопея" Альфонса Мухи в Праге
3689 0
31
декабря
Роскошный новогодний концерт Пражского филармонического оркестра в Праге
Музыка
Роскошный новогодний концерт Пражского филармонического оркестра в Праге
990 0
с 27.01.2016
по 31.12.2016
Фермерские рынки в Праге на площади Йиржи из Подебрад
Другие события
Фермерские рынки в Праге на площади Йиржи из Подебрад
2547 0
с 01.11.2016
по 01.01.2017
Кино в Чехии: премьеры в ноябре 2016
Кино
Кино в Чехии: премьеры в ноябре 2016
1235 0
с 03.03.2016
по 01.01.2017
Выставка «Культуры Австралии и Океании» в Музее Напрстека в Праге
Выставки
Выставка «Культуры Австралии и Океании» в Музее Напрстека в Праге
1301 0



Мобильная версия