Green Day возвращаются в Прагу с новым альбомом и старыми хитами

Американская группа Green Day 22 января 2017 года выступит в Праге. Концерт пройдет на арене Tipsport. В последний раз Green Day были в Чехии 7 лет назад.

Фото: wikimedia.org

Хотя легендарной панк-рок-группе Green Day уже скоро исполнится 30 лет, она возвращается в Чехию на пике творческого подъема. Доказательство тому – новые синглы Revolution Radio и Bang Bang, которые в течение 3 недель после выпуска взлетели на верхние строчки хит-парадов Billboard. Обе новые композиции войдут в последний, 12-й студийный альбом группы под названием Revolution Radio.

Официальный релиз пластинки, на которой поклонники найдут 12 новых песен, пройдет 7-го октября на лейбле Reprise/Warner Bros. По словам фронтмена группы Билли Джо Армстронга, альбом должен объединять вместе «потерянные души», чтобы они танцевали, пели и, главное, находили друг друга. Под таким девизом группа творит с начала своего существования.

На разогреве у Green Day будет выступать ска-панк-группа The Interrupters, основанная в 2012 году в Лос-Анджелесе. Музыканты представят в Праге свой второй альбом Say It Out Loud.

Билеты на концерт уже в продаже!