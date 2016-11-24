Заслуженный артист РФ Григорий Лепс в Праге

В феврале 2017 года известный российский певец Григорий Лепс даст концерт в Праге.

27 февраля 2017 года, в 20:00, один из самых популярных и известных российских эстрадных певцов Григорий Лепс выступит в Праге. Заслуженный артист РФ и обладатель премий «Золотой Граммофон», «Песня года» и «Шансон года» исполнит для пражской публики свои лучшие песни на сцене мультикультурного комплекса Forum Karlín.

Лепс обещает устроить яркое представление с новой концертной программой. Выступления певца – это всегда живой звук и необычные световые эффекты.

Лепс известен необычным, «рычащим» тембром голоса. Он начинал работать ресторанным певцом в Сочи, а затем переехал в Москву, где через несколько лет добился большого успеха и преодолел проблемы со здоровьем.

В своем творчестве он перешел от шансона к эстрадной песне с элементами рока (так сам Григорий характеризует свой стиль). Лепс часто исполняет дуэты со звездами российской эстрады, является автором и соавтором своих многочисленных композиций.

Билеты на концерт можно приобрести в офисе редакции 420on.cz по адресу Václavské náměstí 813/57, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Стоимость билетов

Партер (центральная часть), 1-5 ряд – 3,500 Kč Партер, 6-9 ряды 3000 Kč Партер, 11 ряд 2300 Kč Партер, 16-20 ряд – 2100 Kč Партер, 23-27 ряд – 1800 Kč Партер, 31 ряд – 1500 Kč 1-й левый сектор, 1 ряд – 1200 Kč 2-й левый сектор, 1 ряд – 945 Kč.

Страница мероприятия на Facebook.