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Американская инди-рок группа Band Of Horses впервые в Праге

Американская инди-рок группа Band Of Horses впервые в Праге

artyommm 295 0
Концерт Band Of Horses запланирован на 2 марта 2017 года в зале Lucerna Music Bar. Билеты продаются по 690 крон.
Американская инди-рок группа Band Of Horses впервые в Праге
Место:
Lucerna Music Bar
Время:
02.03.2017
Адрес:
Vodičkova 36, Praha 1
Стоимость:
690 крон
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Американская инди-рок группа Band Of Horses приедет в Прагу с концертом в марте 2017 года. Первое выступление инди-рокеров в Чехии состоится 2 марта в зале Lucerna Music Bar. Кроме известных песен, музыканты сыграют и новые композиции из долгожданного альбома Why Are You OK. 

За 12 лет своего существования эта пятерка из Сиэтла успела выпустить пять альбомов, третий из них, Infinite Arms, был в 2010 году номинирован на Grammy. Четвертую пластинку, Mirage Rock, продюсировал Глин Джонс, известный по сотрудничеству с такими звездами, как  The Who, Eagles, Faces и др. Группа Band Of Horses выступала на одной сцене с Neil Young и Pearl Jam.

В июне 2016 года вышел альбом Why Are You OK, релиза которого поклонники ждали 4 года. Исполнительным продюсером пластинки выступил Рик Рубин, известный благодаря работе с  Red Hot Chilli Peppers и Джастином Тимберлейком.

 

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Темы
Инди Рок США музыка концерт Lucerna Music Bar
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