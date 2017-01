Американская инди-рок группа Band Of Horses впервые в Праге

Концерт Band Of Horses запланирован на 2 марта 2017 года в зале Lucerna Music Bar. Билеты продаются по 690 крон.

Американская инди-рок группа Band Of Horses приедет в Прагу с концертом в марте 2017 года. Первое выступление инди-рокеров в Чехии состоится 2 марта в зале Lucerna Music Bar. Кроме известных песен, музыканты сыграют и новые композиции из долгожданного альбома Why Are You OK.

За 12 лет своего существования эта пятерка из Сиэтла успела выпустить пять альбомов, третий из них, Infinite Arms, был в 2010 году номинирован на Grammy. Четвертую пластинку, Mirage Rock, продюсировал Глин Джонс, известный по сотрудничеству с такими звездами, как The Who, Eagles, Faces и др. Группа Band Of Horses выступала на одной сцене с Neil Young и Pearl Jam.

В июне 2016 года вышел альбом Why Are You OK, релиза которого поклонники ждали 4 года. Исполнительным продюсером пластинки выступил Рик Рубин, известный благодаря работе с Red Hot Chilli Peppers и Джастином Тимберлейком.