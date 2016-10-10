Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04n -1 °C
Английская рок-группа The 1975 привезет в Прагу новое шоу

Английская рок-группа The 1975 привезет в Прагу новое шоу

artyommm 302 0
Рокеры The 1975 отправляются в тур по Европе в поддержку нового альбома, 21 февраля 2017 года они выступят в Праге. Билеты по 820 крон.
Фото: http://the1975.com
Английская рок-группа The 1975 привезет в Прагу новое шоу
Место:
Forum Karlín
Время:
21.02.2017
Адрес:
Pernerova 53, Praha 8
Стоимость:
820 крон
Купить билеты

Рок-группа The 1975 отправилась в европейский тур в поддержку своего последнего альбома I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It. Концерт в Праге запланирован на 21 февраля 2017 года в зале Forum Karlín. Билеты в предварительной продаже можно купить за 820 крон.

Известность к группе The 1975 пришла еще до выхода дебютного альбома. Первая запись Facedown сразу попала на BBC Radio 1. Первый диск The 1975 вышел в 2013 году и моментально оказался на верхних строчках чарта UK Albums Chart. Группа успела объездить много стран в турах вместе с The Neighbourhood, Bastille и др. и завоевать репутацию одного из лучших концертных коллективов.

Поклонники нервно ожидали нового альбома, и он целенаправленно отправился на первые строчки американских и британских хит-парадов. The 1975 собирается представить публике в Праге новое шоу (со стедж-дизайном и обновленным сет-листом). Услышать можно будет песни, которые раньше музыканты еще не исполняли вживую.

 

Рассказать всем:
Темы
Рок Великобритания концерт
Читайте
по теме 
Концерт Океан Ельзи в Праге 2017
14.12.2016 08:35 Музыка
Концерт Океан Ельзи в Праге 2017
602 0
В Праге выступит легенда мирового рока Deep Purple
09.12.2016 16:28 Музыка
В Праге выступит легенда мирового рока Deep Purple
223 0
На фестивале Metronome в Праге выступит Стинг
09.12.2016 14:27 Музыка
На фестивале Metronome в Праге выступит Стинг
243 0
Легенда глэм-метала группа Guns N' Roses выступит в Праге
06.12.2016 15:04 Музыка
Легенда глэм-метала группа Guns N' Roses выступит в Праге
194 0
Ближайшие события:
с 11.12.2016
по 07.01.2017
Лучшие песни короля свинга Фрэнка Синатры: гала-концерты SINATROLOGY в Праге и городах Чехии
Шоу
Лучшие песни короля свинга Фрэнка Синатры: гала-концерты SINATROLOGY в Праге и городах Чехии
878 0
с 11.10.2016
по 15.01.2017
«Фотограф звезд»: выставка самого известного голливудского фотографа в Праге
Выставки
«Фотограф звезд»: выставка самого известного голливудского фотографа в Праге
916 0
с 15.09.2016
по 15.01.2017
Выставка картин Анри Руссо в Праге
Выставки
Выставка картин Анри Руссо в Праге
1193 0
22
января
Green Day возвращаются в Прагу с новым альбомом и старыми хитами
Музыка
Green Day возвращаются в Прагу с новым альбомом и старыми хитами
822 0
с 26.06.2016
по 22.01.2017
Выставка немецкого художника эпохи Возрождения Лукаса Кранаха в Праге
Выставки
Выставка немецкого художника эпохи Возрождения Лукаса Кранаха в Праге
1321 0
с 27.01.2017
по 28.01.2017
«Ночь отелей» в Праге: двухместные номера с завтраком за 777 крон
Другие события
«Ночь отелей» в Праге: двухместные номера с завтраком за 777 крон
1075 0
с 30.11.2016
по 30.01.2017
Кинопремьеры в декабре, которых ждали в Чехии целый год
Кино
Кинопремьеры в декабре, которых ждали в Чехии целый год
928 0
02
февраля
Американский хип-хоп дуэт Rae Sremmurd в Праге
Музыка
Американский хип-хоп дуэт Rae Sremmurd в Праге
304 0
11
февраля
Финская группа Apocalyptica выступит в Праге
Музыка
Финская группа Apocalyptica выступит в Праге
561 0
с 28.10.2016
по 13.02.2017
Фотовыставка «Гавел» в Центре современного искусства DOX
Выставки
Фотовыставка «Гавел» в Центре современного искусства DOX
338 0



Мобильная версия