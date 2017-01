Английская рок-группа The 1975 привезет в Прагу новое шоу

Рокеры The 1975 отправляются в тур по Европе в поддержку нового альбома, 21 февраля 2017 года они выступят в Праге. Билеты по 820 крон.

Фото: http://the1975.com

Рок-группа The 1975 отправилась в европейский тур в поддержку своего последнего альбома I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It. Концерт в Праге запланирован на 21 февраля 2017 года в зале Forum Karlín. Билеты в предварительной продаже можно купить за 820 крон.

Известность к группе The 1975 пришла еще до выхода дебютного альбома. Первая запись Facedown сразу попала на BBC Radio 1. Первый диск The 1975 вышел в 2013 году и моментально оказался на верхних строчках чарта UK Albums Chart. Группа успела объездить много стран в турах вместе с The Neighbourhood, Bastille и др. и завоевать репутацию одного из лучших концертных коллективов.

Поклонники нервно ожидали нового альбома, и он целенаправленно отправился на первые строчки американских и британских хит-парадов. The 1975 собирается представить публике в Праге новое шоу (со стедж-дизайном и обновленным сет-листом). Услышать можно будет песни, которые раньше музыканты еще не исполняли вживую.