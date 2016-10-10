Виртуозная скрипачка из США Линдси Стирлинг в Праге

Скрипачка Линдси Стирлинг представит в Праге новый альбом, концерт состоится 1 марта 2017 года. Билеты продаются по 840 крон.

Фото: http://www.lindseystirling.com/

Волшебная скрипачка из США Линдси Стирлинг (Lindsey Stirling) снова возвращается в Прагу с концертом. В чешской столице состоится всего одно выступление, зрители смогут увидеть виртуозную игру на скрипке в сочетании с профессиональной хореографией. Концерт пройдет 1 марта 2017 года в пражском зале Forum Karlín. Билеты продаются по 840 крон.

Линдски Стирлинг – яркое доказательство того, что не нужно бояться воплощать свои самые смелые мечты. Возможно, именно поэтому она стала вдохновителем для миллионов поклонников по всему миру. Все началось в 2012 году, когда вышел ее дебютный альбом, и ее звезда засияла на музыкальном небосклоне.

Артистка получила престижную премию Billboard Music Award, а ее диски завоевали платиновые награды в Германии, Австрии, Швейцарии, золото – в Польше, серебро – во Франции. Ее видеоролики на YouTube смотрит более миллиарда зрителей, о чем пишет и журнал Forbes. Он поставил скрипачку на четвертое место самых популярных авторов на YouTube.

В августе 2016 года Линдси выпустила третий альбом с характерным названием Brave Enough. Она говорит своим поклонникам: «Я бы очень хотела, чтобы у людей нашлось достаточно смелости делать то, о чем они больше всего мечтают в жизни».