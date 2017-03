Супружеский дуэт Us The Duo из США в Праге

Дуэт Us The Duo выступит в Праге с сольным концертом 30 марта 2017 года. Билеты от 490 крон.

Фото: www.ustheduo.com

Американский супружеский дуэт Us The Duo впервые даст сольный концерт в Праге в рамках своего тура Just Love. Выступление запланировано на 30 марта 2017 года в пражском зале Lucerna Music Bar.

Прошло всего три года, как супруги Майкл и Карисса Альварадо достигли успеха на интернет-платформах Vine и YouTube, где они публиковали свои кавер-версии известных песен. Кроме чужого творчества, музыканты исполняли и композиции собственного сочинения. Недавно у них вышел третий альбом Just Love, и на нем собраны только авторские песни.

Карисса признается: «Мы написали много песен о наших отношениях и любви. В этом альбоме можно увидеть и нашу темную сторону. Здесь мы справляемся со многими вещами, через которые должны были пройти в прошлом. Надеемся, что люди поймут, что эта музыка создавалась от всего сердца». На пластинке Just Love можно услышать поп-клавишные и гитарные мелодии.