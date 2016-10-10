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Супружеский дуэт Us The Duo из США в Праге

Супружеский дуэт Us The Duo из США в Праге

artyommm 378 0
Дуэт Us The Duo выступит в Праге с сольным концертом 30 марта 2017 года. Билеты от 490 крон.
Фото: www.ustheduo.com
Супружеский дуэт Us The Duo из США в Праге
Место:
Lucerna Music Bar
Время:
30.03.2017
Адрес:
Vodičkova 36, Praha 1
Стоимость:
490 крон
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Американский супружеский дуэт Us The Duo впервые даст сольный концерт в Праге в рамках своего тура Just Love. Выступление запланировано на 30 марта 2017 года в пражском зале Lucerna Music Bar. 

Прошло всего три года, как супруги Майкл и Карисса Альварадо достигли успеха на интернет-платформах Vine и YouTube, где они публиковали свои кавер-версии известных песен. Кроме чужого творчества, музыканты исполняли и композиции собственного сочинения. Недавно у них вышел третий альбом Just Love, и на нем собраны только авторские песни. 

Карисса признается: «Мы написали много песен о наших отношениях и любви. В этом альбоме можно увидеть и нашу темную сторону. Здесь мы справляемся со многими вещами, через которые должны были пройти в прошлом. Надеемся, что люди поймут, что эта музыка создавалась от всего сердца». На пластинке Just Love можно услышать поп-клавишные и гитарные мелодии.

 

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Темы
Поп США Lucerna Music Bar Прага
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