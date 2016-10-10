Американский хип-хоп дуэт Rae Sremmurd в Праге

Хип-хоп дуэт Rae Sremmurd едет в Прагу, чтобы представить свой второй альбом SremmLife 2. Билеты в большой зал дворца Люцерна стоят 695 – 3045 крон.

Фото: raesremmurd.com/photos

Восходящие звезды на американской хип-хоп сцене Rae Sremmurd приедут в Прагу с концертом. Братья выпустили в августе свой второй студийный альбом SremmLife 2 и теперь собираются продвигать его в Европе. В рамках европейского тура планируется остановка и в Праге – 2 февраля в большом зале пражской Люцерны.

Дуэт Rae Sremmurd привлек к себе внимание музыкальных критиков и поклонников синглами No Flex Zone и No Type. Вместе эти две композиции набрали на Youtube более полумиллиарда просмотров.

Свою дебютную пластинку SremmLife братья записали при участии Ники Минай и хип-хопера Young Thug. Альбом принес им сразу несколько номинаций на престижные премии. В прошлом году они получили BET Awards как лучшая группа. Повторить успех должна и пластинка SremmLife 2. На первый сингл с нее Start A Party уже снят клип, в котором можно увидеть, например, бешеную алкогольную вечеринку.