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Американский хип-хоп дуэт Rae Sremmurd в Праге

Американский хип-хоп дуэт Rae Sremmurd в Праге

artyommm 283 0
Хип-хоп дуэт Rae Sremmurd едет в Прагу, чтобы представить свой второй альбом SremmLife 2. Билеты в большой зал дворца Люцерна стоят 695 – 3045 крон.
Фото: raesremmurd.com/photos
Американский хип-хоп дуэт Rae Sremmurd в Праге
Место:
Velký sál Lucerna
Время:
02.02.2017
Адрес:
Štěpánská 61, Praha 1
Стоимость:
695 – 3045 крон

Восходящие звезды на американской хип-хоп сцене Rae Sremmurd приедут в Прагу с концертом. Братья выпустили в августе свой второй студийный альбом SremmLife 2 и теперь собираются продвигать его в Европе. В рамках европейского тура планируется остановка и в Праге – 2 февраля в большом зале пражской Люцерны.

Дуэт Rae Sremmurd привлек к себе внимание музыкальных критиков и поклонников синглами No Flex Zone и No Type. Вместе эти две композиции набрали на Youtube более полумиллиарда просмотров.

Свою дебютную пластинку SremmLife братья записали при участии Ники Минай и хип-хопера Young Thug. Альбом принес им сразу несколько номинаций на престижные премии. В прошлом году они получили BET Awards как лучшая группа. Повторить успех должна и пластинка SremmLife 2. На первый сингл с нее Start A Party уже снят клип, в котором можно увидеть, например, бешеную алкогольную вечеринку.

 

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Темы
музыка Хип-хоп Прага
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