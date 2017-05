Этим летом в Праге выступят металлисты System of a Down.

Фото: страница в Facebook

System of a Down впервые выступили в Праге в далеком 1998 году еще до того, как их второй альбом Toxicity в 2001-м принес группе мировое признание. Не менее успешными стали и последующие альбомы Steal This Album, Mezmerize и Hypnotize, которые подняли System of a Down до статуса мировой металл-элиты.

Билеты на пражский концерт группы, который состоится 12 июня на арене O2, поступят в продажу 14 октября и будут стоить от 1 390 до 1 990 крон.